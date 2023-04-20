Водитель автобуса о ремонте в центре Таллинна: прохожие видят, что временные знаки мешают проехать, и отодвигают их

Сложности с ремонтом и строительством трамвайной линии все же появились

Алена Шеин — водитель автобуса, которая сейчас работает, пожалуй, на одном из самых сложных участков города — возле Виру. Работала здесь водитель и до ремонта, поэтому есть с чем сравнить. И если маршрут 73 автобуса не изменился, отмечает Алена, то в отношении автобуса номер 2 внесли определенные коррективы. „Которые мне даже больше нравится, — улыбается водитель. — К примеру, не нужно заезжать в терминалы“.

Алена отмечает, что сложности в связи с ремонтом и строительством трамвайной линии все же появились.

„Стали уже дороги: где была двойная полоса, сейчас одинарная. Ехать здесь, конечно же, нужно аккуратнее“, — рассказывает водитель общественного транспорта. К примеру, нужно не задеть временно установленные знаки — порой они находятся слишком близко к проезжей части.

„Но если мы видим такой знак, то сразу стараемся сообщить. Звонок — и уже все нормально стоит, следующий автобус идет уже смело, — рассказывает Алена и отмечает, что остановиться и поправить самим невозможно. — Но неоднократно видела, как просто прохожие видят, что нам неудобно ехать, и отодвигают. Очень радует, что люди все понимают и помогают“.