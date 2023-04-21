21.04.2023, 07:01
СРАВНЕНИЕ | По уровню цен мы наступаем Финляндии на пятки, по уровню зарплат - плетемся далеко позади(23)
ФОТО: Delfi Meedia
Судьба более бедного населения Эстонии тревожит, потому что цены на продукты питания начинают догонять Финляндию, покупательская способность людей в которой в несколько раз выше нашей, пишет Delfi Ärileht.
Финляндия для Эстонии как старшая сестра, которая всегда получает более высокую зарплату и живет более счастливой жизнью: Финляндия входит в число стран с самыми счастливыми жителями. Гуляя по Финляндии, замечаешь, что жизненный уровень там довольно высок. На улицах Хельсинки в основном новые машины. Люди выглядят вежливыми, вроде, неплохо зарабатывают. Улицы чистые, дороги ровные. Сразу видно, что Финляндия правильно инвестировала в строительство качественной инфраструктуры.