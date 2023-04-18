Герой! Случайный прохожий спас мужчине жизнь, вынеся его из горящего дома(1)
17 апреля в 20:47 проезжающий мимо заметил в окнах дома в деревне Пангоди волости Камбья языки пламени. Мужчина позвонил в Центр тревоги, вызвал спасателей, а сам отправился на помощь.
Через окно он увидел мужчину без сознания, лежащего на полу в горящей комнате. Храбрец разбил окно, запрыгнул внутрь и вытащил жертву на лестницу дома. Вероятно, своим самоотверженным поступком он спас мужчине жизнь. Позже выяснилось, что один человек ранее покинул дом. Пострадавшего, вынесенного из дома, скорая помощь доставила в больницу, другого пострадавшего приютили в Эльва родственники. Прибывшие спасатели отправились внутрь и потушили пожар. По всей видимости, причиной возгорания стало неосторожное курение.
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