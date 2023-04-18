Герой! Случайный прохожий спас мужчине жизнь, вынеся его из горящего дома

Через окно он увидел мужчину без сознания, лежащего на полу в горящей комнате. Храбрец разбил окно, запрыгнул внутрь и вытащил жертву на лестницу дома. Вероятно, своим самоотверженным поступком он спас мужчине жизнь. Позже выяснилось, что один человек ранее покинул дом. Пострадавшего, вынесенного из дома, скорая помощь доставила в больницу, другого пострадавшего приютили в Эльва родственники. Прибывшие спасатели отправились внутрь и потушили пожар. По всей видимости, причиной возгорания стало неосторожное курение.