ФОТО | Дело закрыто! Полиции не удалось выяснить, кто „поработал“ над автомобилем Лийсы Пакосты

16 марта Пакоста поделилась в социальных сетях фотографиями припаркованного на заднем дворе автомобиля, на котором „красовались“ оскорбительные надписи.

Полиция начала расследование. Представитель Ляэне-Харьюской префектуры Райго Прантс заявил Delfi, что они предприняли все возможные попытки найти виновника. „Мы просмотрели камеры в этом районе, пообщались с соседями и собрали улики с места происшествия. К сожалению, нам не удалось установить виновного в деянии, и мы закрыли производство“.

С автомобилем Пакосты были инциденты и до этого, в феврале с него частично сняли предвыборную рекламу. Также неизвестно, кто это сделал.

После мартовского инцидента Пакоста написала в социальных сетях, что в Эстонии должно быть безопасно настолько, чтобы никто не нападал на вас, не выбивал окна в вашем доме и не уничтожал ваше имущество за выражение миролюбивого мнения.

„Да, я сказала, что партия Eesti 200 поддерживает уточнение определения риторики ненависти и закрепления в законе, что риторика ненависти - это и публичное подстрекательство к ненависти, насилию или дискриминации, которое направлено против людей и ведет к явной угрозе общественному порядку. Да, я добавила, что для защиты свободы слова мы должны сформулировать более четко эти определения, но ты, пробравшийся через ворота и испортивший мою машину, припаркованную на заднем дворе, — жалкий трус. Если бы у тебя хватило смелости, ты бы пригласил меня на публичную дискуссию по важной теме“, – сказала Пакоста.

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