21.04.2023, 14:15
ЛГБТ-персоны про легализацию однополых браков в Эстонии: „Наконец-то страна догнала мою реальность“(17)
Эстония станет 1-й Балтийской страной, где легализуют однополые браки
ФОТО: | Delfi Meedia
Недавно сформированная правящая коалиция обязалась легализовать однополые браки. Вплоть до нынешнего момента у однополых пар была возможность зарегистрировать сожительство у нотариуса, но не заключить брак в ЗАГСе. Как изменения законодательства повлияют на ЛГБТ-сообщество Эстонии и почему возможность вступить в брак важна?