Новости Эстонии
21.04.2023, 14:15

ЛГБТ-персоны про легализацию однополых браков в Эстонии: „Наконец-то страна догнала мою реальность“

 (17)
Эстония станет 1-й Балтийской страной, где легализуют однополые браки
ЛГБТ-прайд в Тарту, 2022-й год.
ЛГБТ-прайд в Тарту, 2022-й год.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Недавно сформированная правящая коалиция обязалась легализовать однополые браки. Вплоть до нынешнего момента у однополых пар была возможность зарегистрировать сожительство у нотариуса, но не заключить брак в ЗАГСе. Как изменения законодательства повлияют на ЛГБТ-сообщество Эстонии и почему возможность вступить в брак важна?

Однополым бракам быть!

В 2023 году новое правительство четко обозначило свою позицию: „Мы изменим семейное законодательство таким образом, чтобы брак заключался между двумя совершеннолетними“, - прописано в одном из пунктов коалиционного соглашения. По действующему закону, в брак могут вступать только совершеннолетние мужчина и женщина. Иными словами, Эстония станет первой Балтийской страной, где легализуют однополые браки.

Оставить комментарий Читать комментарии (17)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии