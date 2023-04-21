ЛГБТ-персоны про легализацию однополых браков в Эстонии: „Наконец-то страна догнала мою реальность“

Недавно сформированная правящая коалиция обязалась легализовать однополые браки. Вплоть до нынешнего момента у однополых пар была возможность зарегистрировать сожительство у нотариуса, но не заключить брак в ЗАГСе. Как изменения законодательства повлияют на ЛГБТ-сообщество Эстонии и почему возможность вступить в брак важна?