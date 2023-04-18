ВИДЕО | „Такого в Эстонии еще никогда не было“. Полиция обнаружила под землей ферму по выращиванию конопли, под подозрением - 10 человек

В результате уголовного расследования было установлено место выращивания конопли - на участке, расположенном в волости Рыуге, Вырумаа. Вход был спрятан в том, что казалось обычным домом, но, войдя туда, вы попадаете в помещение, где на двух подземных этажах в промышленных масштабах выращивалась конопля.

Глава бюро уголовных расследований Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сказал, что в выращивание явно было вложено много средств, потому что как с точки зрения конструкции, так и с точки зрения оборудования, такого сложного производства каннабиса в Эстонии еще никогда не было. „Через два подземных этажа проходили специальные осветительные и отопительные устройства, вентиляция, а также соответствующая система орошения“, — рассказывает Тамбре.

При обыске расположенных на территории здания и подземного сооружения было обнаружено и конфисковано около 240 растущих растений каннабиса весом около 73 кг. Кроме того, было найдено и изъято большое количество технических средств, необходимых для выращивания каннабиса.

Есть основания подозревать в наркопреступлениях 10 человек. По ходатайству прокуратуры и с разрешения суда некоторые подозреваемые задержаны в рамках досудебного производства.

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Лийс Вайнола, в ведении которой находится уголовное производство, сказала, что в Эстонской Республике редко предпринимаются попытки выращивания конопли в таких количествах. „В данном случае показательно, что подземные помещения, где росла конопля, были специально построены для культивирования, т.е. это была крайне продуманная и тщательно спланированная противозаконная деятельность, направленная на получение долгосрочного криминального дохода, — пояснила Вайнола.