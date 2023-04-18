Российский разведывательный самолет в сопровождении истребителей пролетел вблизи эстонского воздушного пространства

Российский самолет в сопровождении двух истребителей Су-27 направлялся в Калининград. Когда российские самолеты приблизились к воздушному пространству Северо-Западной Эстонии, в воздух поднялись истребители НАТО, которые последовали за ними, сообщает телеканал Sky News.

Истребители Германии, Великобритании и Швеции следили за российскими самолетами над Финским заливом и Балтийским морем.

„Мы часто видим, как российские военные самолеты летают над Балтийским морем, поэтому для нас это было обычным делом“, — сказал пилот Королевских ВВС Великобритании. „Тем не менее, важность идентификации этих самолетов и наша приверженность коллективной защите воздушного пространства НАТО остается неизменной и решительной“.

Россия использует самолет Ил-20, который в номенклатуре НАТО называется COOT-A, в том числе и для радиотехнической разведки.

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