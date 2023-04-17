Министру внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметсу угрожали убийством

„Войдёте в здание Рийгикогу — тогда я открою огонь“, - написал автор угрозы под постом Ляэнеметса.

Угрожавший - Мартин Каттай - уже был известен ранее подобной выходкой.

Ляэнеметс обратился в полицию. Он рассказал порталу Delfi, что днем на секунду залез в социальную сеть глянуть на комментарии под своим постом. По словам Ляэнемется, далее этим случаем будут заниматься правоохранительные органы. „Я знаю его (Каттая — ред.) с университета, мы вместе были в студенческом представительстве. Я просто надеюсь, что он совладает с собой. Я боюсь, что это скорее знак того, что у человека в жизни пошло плохо“, - сказал министр.

„Естественно, все такие угрозы, мне или кому-то другому, нужно воспринимать всерьез. Конечно, я считаю, что полиция займется этим, как положено“, - сказал Ляэнеметс и добавил, что он о своем личном благополучии сильно не переживает.

Начальник бюро личной охраны Департамента полиции и погранохраны Андрис Вильтсин подтвердил нашему порталу, что полиция в курсе сделанной в адрес главы МВД угрозы. „Полиция осведомлена об этих комментариях, и мы пообщаемся с человеком (Каттаем — ред.) при первой возможности“, - заверил Вильтсин.

В 2015 году Мартин Каттай угрожал тогдашнему премьер-министру Таави Рыйвасу. Помимо угроз, Каттай опубликовал фотографию места жительства Рыйваса, у него во владении имелось холодное оружие, на покупку которого разрешения у мужчины не было. В 2016 году Каттай был признан виновным и приговорен к двум годам тюремного заключения, из которых реально отбыл три месяца.