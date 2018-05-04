Прокуратура объяснила свое решение не возбуждать расследования в отношении НКО „Слава Украине“

По словам представителей прокуратуры, на данном этапе нет оснований для возбуждения в Эстонии уголовного дела против НКО „Слава Украине“, но правоохранители готовы рассмотреть этот вопрос в случае необходимости, если получат информацию о возможном нецелевом использовании денег.