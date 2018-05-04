Новости Эстонии
17.04.2023, 20:55

Прокуратура объяснила свое решение не возбуждать расследования в отношении НКО „Слава Украине“

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Пресс-конференция НКО „Слава Украине“ (20.03)
Пресс-конференция НКО „Слава Украине“ (20.03)
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

По словам представителей прокуратуры, на данном этапе нет оснований для возбуждения в Эстонии уголовного дела против НКО „Слава Украине“, но правоохранители готовы рассмотреть этот вопрос в случае необходимости, если получат информацию о возможном нецелевом использовании денег.

Руководитель отдела по связям с общественностью прокуратуры Кайри Кюнгас сказала Delfi, что по имеющейся на данный момент информации в Эстонии нет оснований для возбуждения уголовного дела.

„Поскольку подозреваемые действия были совершены в Украине, расследование должно проводиться в первую очередь в Украине. При необходимости правоохранительные органы Эстонии могут оказать помощь Украине для выяснения обстоятельств в рамках международного сотрудничества“, - сказала Кюнгас.

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