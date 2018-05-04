17.04.2023, 20:55
Прокуратура объяснила свое решение не возбуждать расследования в отношении НКО „Слава Украине“(10)
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам представителей прокуратуры, на данном этапе нет оснований для возбуждения в Эстонии уголовного дела против НКО „Слава Украине“, но правоохранители готовы рассмотреть этот вопрос в случае необходимости, если получат информацию о возможном нецелевом использовании денег.
Руководитель отдела по связям с общественностью прокуратуры Кайри Кюнгас сказала Delfi, что по имеющейся на данный момент информации в Эстонии нет оснований для возбуждения уголовного дела.