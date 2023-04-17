„Чтобы сохранить достоинство, нужно быть героем“. Жена Владимира Кара-Мурзы о путинском режиме, оппозиции и вине народа

На протяжении последних 20 лет Владимир Кара-Мурза был одним из наиболее ярких противников Владимира Путина, соратником Бориса Немцова, убитого в 2015 году. Он один из деятельных сторонников введения „Закона Магнитского“, который позволяет вводить персональные санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права за рубежом (принят в США в 2012 году, в Латвии — в 2018 году).

Владимир Кара-Мурза связан с Латвией кровно. Его двоюродноый прадед Георг Бисениекс был известным латвийским дипломатом и политиком, первым послом Латвийской республики в Великобритании, генеральным консулом в Ленинграде. Был казнен советской властью как „латвийский шпион“.

— Решение вашего мужа вернуться в Россию после начала войны с его репутацией откровенного противника путинского режима — это был осознанный шаг? Можно ли говорить, что Владимир сел в тюрьму добровольно?

— Он всегда считал себя российским политиком. Для него всегда было важно разделять риски тех людей, которые выступают против Путина внутри страны. Он считал неприемлемым для себя призывать людей к сопротивлению, находясь на безопасном расстоянии. И он не раз это доказывал делом. Его отравления в 2015 и в 2017 годах и отказ уезжать из России с началом войны об этом говорят.

Про советских диссидентов тоже говорили — вас горстка, чего вы добьетесь! Но Советский Союз все-таки рухнул. Их стратегии имели накопительный эффект. Режим ослаб и в конце концов развалился.