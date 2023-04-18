Школы получат четыре миллиона евро на преподавание и обучение эстонскому языку

Руководители школ могли ходатайствовать о поддержке изучения эстонского языка в период с 1 по 21 февраля. Всего было подано 76 заявок на общую сумму в 4 миллиона евро, из которых 1,1 млн евро будет выделено на школы с языковым погружением и 2,1 млн евро на обучение иммигрантов. Еще 442 000 евро получат школы, в которых доля преподавания на эстонском языке достигает 40%, и оставшиеся 335 000 евро - школы, в которых до 60% преподавания ведется на эстонском языке.

Школы представили расписание для каждого класса, чтобы показать количество уроков, а также то, каких целей они планируют достичь по переходу на эстонский язык. „Это могли быть, например, выдержки из плана развития или учебной программы, – сообщил RusDelfi руководитель перехода на эстоноязычное обучение Ингар Дуболазов. – А вот школы с погружением не должны были представлять такой план, потому что они следуют своим собственным моделям“.

Предполагается, что грант пойдет на оплату труда учителей, чьи языковые навыки и квалификация соответствуют требуемому уровню.

Получившим финансовую поддержку школам нужно будет предоставить отчет об успехах. „Кроме того, планируется запросить отзывы учеников, учителей и родителей об обучении эстонскому языку с помощью анкет обратной связи от Департамента по делам образования и молодежи“, – сообщил Дуболазов.

Также предусмотрены меры, если результаты отчетности будут неудовлетворительными. „В этом случае мы запросим уточняющие документы и/или новый отчет. Если и тогда останутся вопросы без ответов, мы проведем надзор, в ходе которого разберем причины и дадим поддерживающую обратную связь, например, нужна ли помощь учителям на уроках, рекомендации руководству, помощь стратегических консультантов и т.д“, – разъяснил Дуболазов.

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