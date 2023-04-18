ФОТО | Бегун наткнулся в парке на клубок змей. „Их могло быть около 15-20 штук“

Рихо совершал пробежку в парке Кейла в пятницу днем во время учений Кайтселийта, когда увидел и услышал звуки будто бы копошащегося в листьях возле дороги животного. Однако, когда он подошел ближе, оказалось, что животных там было больше, чем одно, пишет еженедельник Maaleht.