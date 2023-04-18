Новости Эстонии
18.04.2023, 14:46

ФОТО | Бегун наткнулся в парке на клубок змей. „Их могло быть около 15-20 штук“

 (6)
В ужовой свадьбе могут принимать участие до 60 особей.
В ужовой свадьбе могут принимать участие до 60 особей.
ФОТО: Erakogu

Рихо совершал пробежку в парке Кейла в пятницу днем во время учений Кайтселийта, когда увидел и услышал звуки будто бы копошащегося в листьях возле дороги животного. Однако, когда он подошел ближе, оказалось, что животных там было больше, чем одно, пишет еженедельник Maaleht.

Шелест был вызван тем, что ужи устроили свадьбу. „Тут же поблизости копошилось и много одиноких змей. Думаю, их могло быть от 15 до 20“, - сообщил Рихо изданию Maaleht.

Мужчина также разместил в социальных сетях фотографию редкого зрелища. Под публикацией началось активное обсуждение.

Оставить комментарий Читать комментарии (6)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии