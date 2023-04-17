ЧП и криминал
17.04.2023, 16:14

ВИДЕО | Кошмарные кадры словно из боевика: на шоссе Таллинн — Тарту произошла авария

 (17)

В полдень понедельника в волости Раэ (Харьюмаа) произошло ДТП: пожилой водитель не справился с управлением своей машиной и не смог удержать ее на дороге. Автомобиль врезался в ограждение, вылетел на обочину, где перевернулся.

Полиция получила информацию об аварии на шоссе Таллинн — Тарту в 12.30. В момент ДТП в машине находился только водитель — 78-летний мужчина. Скорая помощь доставила его в больницу на медосмотр“, - сказал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Видеозапись аварии в социальную сеть Twitter выложил начальник Криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

„Причину аварии я еще не знаю, но публикую, чтобы показать последствия ДТП, происходящего на большой скорости. Очень надеюсь, что с водителем будет все в порядке“.

Все обстоятельства аварии выясняются.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.



Оставить комментарий Читать комментарии (17)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии