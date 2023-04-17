Шестерым эстонским банковским работникам предъявлены обвинения по делу Danske Bank

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемые - Юри, Эрик, Евгений, Михаил, Марко и Наталья - в период с 2007 по 2015 год совершили в эстонском филиале отмывание денег в крупном размере: они намеренно скрывали действительных собственников переводимых на банковские счета Danske Eesti денег с сомнительным (возможно преступным) происхождением.

По собранным следствием данным, подозреваемые оказали услуги по отмыванию денег по меньшей мере на сумму 1 611 963 711 долларов США и 6 074 878 евро.

„Преступление по отмыванию денег предполагает предварительную преступную деятельность. Это означает, что сначала нужно доказать, что деньги были получены преступным путем. В ходе досудебного расследования мы собрали в рамках международного сотрудничества информацию о различных преступлениях“, - сказала госпрокурор Мария Энтсик.

„В обвинение вошли восемь предварительных преступных эпизодов, совершенных в России, Азербайджане, Грузии, Швейцарии, США и Иране“, - сказала представитель прокуратуры.

„По мнению прокуратуры, бывшие сотрудники отдела по работе с зарубежными клиентами создали в Danske Bank Eesti своеобразный бизнес по отмыванию денег, который скрывали от других структурных подразделений банка. Согласно обвинению, клиентам продавались скрывающие действительных собственников юридические лица, обвиняемые консультировали клиентов, как скрывать от банка при совершении переводов электронные следы, предлагали за плату оформление документов по переводам, позволяли производить т. н. транзитные сделки, то есть переводы от лица А лицу Б без экономической цели, задача при этом состояла в том, чтобы скрыть следы собственника денег и их происхождение. По мнению прокуратуры, речь идет о профессиональном отмывании денег“, - сказала Энтсик.