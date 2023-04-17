ВИДЕО | Кая Каллас: надеюсь, что в этом правительстве не будут спорить ради спора

Премьер-министр сказала, что она рада тому, что сегодня правительство сможет принести присягу перед Рийгикогу и начать работу, хотя и с задержкой на неделю. „Все полны нетерпения, министры хотят выйти на работу. Это позитивно“, - сказала Каллас.

Как сказала премьер-министр, она надеется, что ее третье правительство проработает все четыре следующих года. „У нас очень много тяжелой работы, но тяжелая работа и сплачивает“, - отметила Каллас и добавила: она надеется, что и у коалиционных партнеров есть желание сохранить в предстоящие годы правительство.

По словам премьера, каждое правительство и его члены по-своему разные. Что именно новое правительство будет делать по-другому, Каллас сразу не ответила, но сказала, что коалиционные переговоры были очень конструктивными.

„Я надеюсь, что сотрудничество будет очень содержательным. Конечно, много споров, но это содержательный спор, а не спор ради спора“. - сказала она.

В правительстве есть ряд министров, у которых имеется прежний политический опыт, но они раньше не занимали кресла министра. Дала ли им Кая Каллас от себя напутствие? Руководитель правительства ответила, что она дала ряд советов. „В понедельник у меня есть целый ряд вещей, с которыми я хочу еще обратиться, чтобы сотрудничество протекало лучше“, - сказала Каллас.

В двух предыдущих правительствах Каллас количество мужчин и женщин было более-менее равным. В новом правительстве женщин пять, а мужчин — восемь.

„Это очень печально“, - прокомментировала Каллас и напомнила, что в ее первом правительстве от Партии реформ женщин было больше.

„К сожалению, каждый партнер сам называет своих кандидатов, и те, кто обычно борется за женщин, выдвинули по двум мужчинам и одной женщине“, - сказала Каллас.

Партия Eesti 200 и Социал-демократическая партия выдвинули в правительство по двум мужчинам и одной женщине. Партия реформ направила в трехпартийное коалиционное правительство трех женщин и четырех мужчин.