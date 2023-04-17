Исполнительный директор Amserv: покупая автомобиль сейчас, рассчитывайте на срок эксплуатации 3-4 года

На авторынке царит относительно непредсказуемая ситуация. В Эстонии показатели автомобильного рынка, кажется, демонстрируют небольшой рост, но это в основном связано с тем, что предоставляющие услуги каршеринга компании приобретают автомобили , которые затем покидают Эстонию. Тем не менее, заметно, что продажи некоторых автомобильных марок увеличились, поскольку возникшие ранее разные проблемы с поставками были решены или уже решаются.

Сегодня ситуация вообще непростая, потому что новое правительство объявило, что с 01.07.2024 будет применяться налог на автомобили, но что это будет за система налогообложения и какие автомобили будут облагаться налогом, пока неизвестно. Но в целом нынешнему покупателю автомобиля приходится учитывать, что при покупке самых популярных моделей машину приходится ждать 3-6 месяцев. Даже без роста налога цены на автомобили продолжают расти на 8-10% в год. Это связано с подорожанием сырья и запчастей, также лизинговые проценты, к сожалению, высоки и лишь немногие автопроизводители компенсируют их специальными кампаниями. Нынешним покупателям автомобилей следует считаться со сроком использования автомобиля в 3-4 года. Это связано с тем, что, по всей вероятности, 2028-2030 годы станут тем периодом, когда многие автопроизводители представят новое поколение электрических или других углеродно-нейтральных технологий, которые, безусловно, будут более современными и доступными.