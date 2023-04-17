Больше депутатской. Какие зарплаты предлагают работодатели новым сотрудникам

Больше всего за год выросли предложения по заработной плате для специалистов высшего уровня (+16 %), а также офисных работников и специалистов среднего уровня (+11 %). Меньше всего выросли предложения по заработной плате для квалифицированных и профессиональных рабочих: предлагаемая им заработная плата увеличилась на 7 %.

Средняя заработная плата, указанная в предложениях о работе для специалистов высшего уровня, в первом квартале 2023 года достигла 2671 евро, для специалистов среднего уровня и офисных работников – 2503 евро, а в предложениях о работе для квалифицированных и профессиональных рабочих – 1896 евро. Предложения по заработной плате для работников сферы обслуживания и торговли достигали 1439 евро.

Снижение предлагаемой заработной платы в первом квартале отмечалось в секторах строительства (-10 %) и туризма (-7 %).

В первом квартале этого года предложения по заработной плате для менеджеров по продажам (до 10 000 евро) и ИТ-специалистов высшего уровня (более 7000 евро) превысили заработную плату членов Рийгикогу.

Количество кандидатов на вакансии удвоилось

По сравнению с началом прошлого года активность подачи заявлений на вакантные должности увеличилась в два раза. На самое популярное предложение о работе в первом квартале этого года подали заявление более 1800 человек.

В качестве предложения по зарплате работодатели в основном приводят диапазон зарплаты, а не конкретную цифру, поскольку кроме основного оклада на предлагаемую оплату труда влияют еще и дополнительные выплаты. Кроме того, фактические рабочие обязанности определяются в соответствии с навыками и опытом нанятого работника, что также влияет на условия оплаты труда.



„Если в начале 2022 года на предложение о работе подавало заявление в среднем 22 потенциальных работника, то в текущем году это число составило 45, то есть на одну должность претендует в два раза больше работников“, – описала происходящее на рынке труда руководитель отдела по подбору персонала CVKeskus.ee Грете Адлер. Она также добавила, что, по-видимому, многие видят в смене места работы возможность получить прибавку к зарплате.