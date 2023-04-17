Повышение НСО: производитель мясной продукции призывает не сидеть сложа руки(7)
Председатель совета Nõo Lihatööstus Симмо Круустюк сказал, что в ситуации, когда покупательная способность людей падает и приближается повышение налога с оборота, производители продуктов питания и розничные продавцы должны совместно найти решение, как сохранить устойчивость отечественной пищевой промышленности.
„Ситуация для эстонских производителей продуктов питания стала критической. Некоторые уже закрылись, а многие находятся на грани сворачивания деятельности. Цены на все ресурсы резко выросли, и в то же время покупательная способность потребителей упала. Например, в прошлом году все мясные производства понесли большие убытки“, - описал Круустюк текущее состояние пищевой промышленности.
Продовольственная корзина за год подорожала более чем на 20%. Ряд исследований показывают, что более половины потребителей стали очень избирательно подходить к покупкам с финансовой точки зрения и искать выгодные предложения. „Опросы исследовательских фирм показывают, что для значительной части людей потолок цен на продукты питания уже практически достигнут, и в случае продолжения роста цен они просто откажутся от покупки, например, рыбной и мясной продукции“, - констатировал Круустюк.
Поскольку именно продукты питания составляют значительную часть покупательской корзины людей с более низкими доходами, в большинстве европейских стран продукты питания облагаются налогом с оборота по более низкой ставке. Круустюк отметил, что производители также рекомендовали нашему правительству такую меру, но вместо этого получили налоговое повышение.
По его словам, производители самостоятельно из сложившейся ситуации не выберутся, так как цена сырья за короткое время выросла почти на 80%, а цена готовой продукции – всего на 10–15%. Цена на свинину недавно установила 20-летний ценовой рекорд. „Розничные сети могли бы немного сбалансировать эту ситуацию. Кроме того, руководству государства стоило бы подробнее обсуждать столь важные вопросы, поскольку другие страны Европейского союза решили в виде исключения ввести более низкий налог с оборота на свои продукты питания“, - добавил Круустюк.
„Я приглашаю соответствующие организации созвать круглый стол производителей продуктов питания и розничных продавцов, и совместно найти решение, чтобы отечественная пищевая промышленность могла продолжать устойчиво работать“, - сказал Симмо Круустюк. По его словам, от сотрудничества выиграют и потребители, и торговцы, и местные производители. „Совместно находя решения, мы смогли бы сохранить на полках магазинов широкий ассортимент эстонских продуктов“, - добавил он.
По словам Круустюка, сегодня у розничных сетей есть выбор: привозить товары под собственными брендами (private label) из других стран или предоставлять местным производителям возможность предлагать потребителям продукты отечественного производства. Эстонские производители не способны конкурировать по цене с крупными европейскими заводами. Кроме того, покупка импортных товаров выводит деньги потребителей из страны.
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