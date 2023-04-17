Эстония теряет свои природные богатства. Ученые отмечают последствия изменения климата гораздо быстрее, чем прогнозировалось
О последствиях изменения климата говорится много. Чтобы их предупредить, перемены должны произойти и на уровне предприятий и государства, и на уровне обычных людей. Соучредитель фонда Rohetiiger и координатор проекта PSLifestyle Яннус Яска объясняет, что может сделать каждый из нас.
Яннус Яска подчеркивает, что сегодня самое главное – менять ситуацию не на абстрактном уровне, а на личном уровне каждого из нас. И, наверное, впервые в истории отдельный человек посредством своего ежедневного выбора может влиять на будущее планеты в целом.
Изменения климата, которые заметны уже сейчас, – это рост экстремальных погодных явлений, но мы в своей повседневной жизни как будто не замечаем их. Так, минувшее лето было самым жарким в Европе за всю историю наблюдений. Это не воспринимается непосредственно, но неизбежно меняет наш уклад жизни. В отличие от южных стран, в наших домах, как правило, нет систем охлаждения воздуха. Кондиционеры помогают смягчить повышение температуры, но, в свою очередь, удваивают потребность зданий в электричестве. Жизнь становится дороже, а риски – выше. Изменение климата постоянно создает новые проблемы для нашего здоровья, благополучия и образа жизни.
„Мы не знаем, что произойдет с нашей планетой в отдаленном будущем, если изменение климата продолжится, – говорит Яннус Яска. – Ученые отмечают, что за историю планеты в 4,5 миллиарда лет наблюдалось несколько различных стадий, например, планета была сплошь покрыта вечной мерзлотой и была полностью свободна ото льда, в том числе на полюсах. Биологическая жизнь также прошла длинную историю, в которой отмечены масштабные волны вымирания“.
Как предотвратить изменение климата с помощью ежедневных действий?
Яннус Яска предлагает каждому из нас исходить из того, что совместные действия результативны, и следовать хорошим практическим рекомендациям:
Меньше летать самолетами;
Есть меньше продуктов животного происхождения, особенно мясных, заменяя их растительными альтернативами;
Уменьшить ежедневное использование автомобиля и отдавать предпочтение общественному транспорту или велосипеду;
Сократить до возможного минимума или отказаться от одноразовых, недолговечных и не подлежащих ремонту товаров широкого потребления.
То есть ограничить потребление. Общеизвестно, что вещи не делают нас счастливыми. Не нужно покупать новые вещи, если старые еще можно использовать, – отремонтировать их, добавив индивидуальности. И не нужно покупать еду, которую вы не сможете съесть. Стоит подумать о том, чтобы не лететь в отпуск в южные страны, а предпочесть отдохнуть в родных местах.
„Второе грандиозное изменение, которое требует немного больше подготовки, – это потреблять то, что оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, – говорит Яннус Яска. – Например, прямо завтра смените свой пакет электроэнергии на пакет зеленой энергии, отдавайте предпочтение экологически произведенным местным продуктам, а не промышленно произведенным импортным, и увеличьте долю растительного белка в своем рационе“.
Уже этой весной Rohetiiger и Таллинн как Зеленая столица Европы 2023 планируют выпустить веб-приложения, поддерживающие устойчивый образ жизни, которые помогут оценить личный экологический след и дадут практические рекомендации по изменению образа жизни. Следите за новостями на rohetiiger.ee и greentallinn.eu/ru.
Какие заблуждения и мифы об изменении климата существуют?
Яннус Яска отмечает три главных мифа.
Миф: Климатические изменения – это далеко, я на своем веку их не увижу!
Реальность: Участившееся засушливое лето и опасные для жизни волны жары в Южной Европе – это последствия изменения климата. Ученые с тревогой констатируют, что последствия изменения климата наступили гораздо быстрее, чем прогнозировалось. Кроме того, ковид показал, что в глобализированном мире ни одно сообщество не застраховано от крупных катаклизмов.
Миф: Потребление приносит благополучие.
Реальность: Число проблем с психическим здоровьем никогда не было таким высоким, как сейчас, и это растущая тенденция.
Миф: У нас больше природы, чем где-либо еще, и поэтому нам не о чем беспокоиться.
Реальность: Мы быстро и необратимо теряем свое природное богатство. Эстония в первых рядах статистики потребления природных ресурсов, и подсчитано, что если бы все население планеты потребляло наравне с нами, понадобилось бы пять планет, чтобы удовлетворить наши потребности. День экологического долга в Эстонии наступил уже 14 марта!
Как вдохновить людей больше заботиться об окружающей среде?
„Хотя ученые уже десятилетиями бьют в набат, нам не удалось разложить глобальную проблему так, чтобы она была локальной, логичной и инклюзивной для обычного человека, – говорит Яннус Яска. – Сегодня именно местные сообщества, предприятия и неправительственные организации, такие как Rohetiiger, выступают с инициативой на уровне простых людей для достижения критически важных климатических целей“. В целом мы не должны излишне полагаться в этом исключительно на политиков, да и зачем упускать возможность самим предпринять нечто грандиозное, – добавляет он.
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru.