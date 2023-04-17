Эстония теряет свои природные богатства. Ученые отмечают последствия изменения климата гораздо быстрее, чем прогнозировалось

Яннус Яска подчеркивает, что сегодня самое главное – менять ситуацию не на абстрактном уровне, а на личном уровне каждого из нас. И, наверное, впервые в истории отдельный человек посредством своего ежедневного выбора может влиять на будущее планеты в целом.

Изменения климата, которые заметны уже сейчас, – это рост экстремальных погодных явлений, но мы в своей повседневной жизни как будто не замечаем их. Так, минувшее лето было самым жарким в Европе за всю историю наблюдений. Это не воспринимается непосредственно, но неизбежно меняет наш уклад жизни. В отличие от южных стран, в наших домах, как правило, нет систем охлаждения воздуха. Кондиционеры помогают смягчить повышение температуры, но, в свою очередь, удваивают потребность зданий в электричестве. Жизнь становится дороже, а риски – выше. Изменение климата постоянно создает новые проблемы для нашего здоровья, благополучия и образа жизни.

„Мы не знаем, что произойдет с нашей планетой в отдаленном будущем, если изменение климата продолжится, – говорит Яннус Яска. – Ученые отмечают, что за историю планеты в 4,5 миллиарда лет наблюдалось несколько различных стадий, например, планета была сплошь покрыта вечной мерзлотой и была полностью свободна ото льда, в том числе на полюсах. Биологическая жизнь также прошла длинную историю, в которой отмечены масштабные волны вымирания“.

Как предотвратить изменение климата с помощью ежедневных действий?

Яннус Яска предлагает каждому из нас исходить из того, что совместные действия результативны, и следовать хорошим практическим рекомендациям:

Меньше летать самолетами;

Есть меньше продуктов животного происхождения, особенно мясных, заменяя их растительными альтернативами;

Уменьшить ежедневное использование автомобиля и отдавать предпочтение общественному транспорту или велосипеду;

Сократить до возможного минимума или отказаться от одноразовых, недолговечных и не подлежащих ремонту товаров широкого потребления.