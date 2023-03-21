Думаем о мусоре по-новому! 10 советов как сэкономить: спасая планету
Какие отходы собирать отдельно важнее всего? Отвечает специалист отдела экономики замкнутого цикла Центра стратегического управления Таллинна Лийна Канарбик.
- Если кто-то до сих пор не сортирует мусор, то какие базовые принципы ему стоило бы уяснить?
- Отходы, образующиеся у жителей города, можно разделить приблизительно на три части: 1/3 биоотходы, 1/3 упаковка и 1/3 все остальное. Самое важное – собирать отдельно биоотходы, потому что, попадая в смешанные, они портят весь остальной мусор, и из-за этого отходы не могут быть переработаны.
Биоотходы – это пищевые отходы (очистки, испортившаяся еда, салфетки и т. д.), а также листья, трава и т. д.
Упаковка может быть пластиковой, металлической, стеклянной, картонной. К пластиковой упаковке относятся все полиэтиленовые пакеты, пакеты для хлеба и булки, упаковка для ветчины и сыра, пакеты для сухих продуктов, пакеты от чипсов, бутылки из-под шампуня и т. д. К бумаге и картону относятся все картонные коробки, например, от зубной пасты, от пачки риса и т. д.
Важно знать, что выбрасываемая упаковка должна быть настолько чистой, чтобы не пачкать соседнюю упаковку. Так, если вы съели подчистую йогурт из стаканчика, то его можно сразу отправить в контейнер для упаковки. Если внутри еще что-то осталось, то сначала нужно налить немного воды и прополоскать. В контейнер для упаковки нужно выбрасывать все, что входит в упаковку – этикетки, крышки, зажимы и т. д.
Залоговая упаковка с залоговым знаком – пластиковые+металлические+стеклянные бутылки – знакома всем. К макулатуре относятся газеты, журналы, рисунки и т. п.
Смешанные бытовые отходы – это все, что остается после сортировки, т. е. не подлежит переработке. Например, подгузники, гигиенические прокладки, тампоны, грязная упаковка, наполнитель для кошачьего туалета, уличный мусор, пепел, пришедшие в негодность игрушки, одежда, обувь и т. д.
- Чего люди больше всего боятся при сортировке мусора?
- Боятся, что для этого мало места. Но количество отходов не меняется, их просто нужно складывать в отдельные емкости. Это означает, что вместо одного большого мусорного ведра для смешанных отходов нужно завести несколько ведер или ящиков поменьше, или же чаще выносить мусор в контейнер.
Помимо сортировки мусора мы должны работать также в целом над тем, чтобы сокращать потребление и как можно дольше пользоваться вещами. Сортировка мусора – это меньшее, что мы можем сделать в условиях масштабного потребления, чтобы направить материалы на переработку. Полезные ископаемые в какой-то момент закончатся, и переработка, повторное использование материалов станет крайне необходимым. На данный момент потребители этого еще не понимают.
Как общество бездумного производства и потребления мы расходуем годовой запас полезных ископаемых земного шара примерно за полгода. Всемирный день экологического долга (Earth Overshoot Day) – это день, когда люди израсходовали природные ресурсы, рассчитанные на этот год, то есть возникает экологический дефицит. В 2019 году этот день был 29 июля, при этом Эстония в 2019 году была на 11 месте среди стран, которые быстрее всего потребляют ресурсы, и годовая норма в нашей стране была израсходована уже к 23 марта. В 2023 году День экодолга в Эстонии наступил 14 марта.
- Добровольна или обязательна сортировка отходов?
- Сортировка мусора обязательна для всех и дома, и в учебном заведении, и на рабочем месте.
В Таллинне организованно вывозится макулатура (специальный контейнер обязаны иметь дома начиная с пяти квартир; с 1 июня жилые дома, где менее пяти квартир, также должны собирать макулатуру и передавать ее фирме, которая вывозит отходы, например в картонной коробке, или же вывозить на станцию переработки отходов).
А также биоотходы (обязательно иметь контейнер для домов от десяти квартир, с 1 июня 2023 года сортировка обязательна для любого объекта недвижимости в Таллинне, а с 1 января 2024 года по всей Эстонии и ЕС).
Сортировка упаковки не связана с организованным вывозом мусора. Жители должны сами собирать упаковку по видам и относить ее в общественный пункт сбора упаковки или на станцию по приему отходов, или же заказывать через поставщиков услуг контейнер или пакет для сбора упаковки. При заказе услуги у организаций ответственных производителей упаковки опорожнение контейнеров и вывоз – бесплатно.
Что касается стоимости, то опорожнение контейнеров с макулатурой бесплатно, с биоотходами как минимум в два раза дешевле, чем со смешанными бытовыми отходами, с упаковкой бесплатно, если заказать вывоз через организации ответственных производителей упаковки. Так что чем больше вы сортируете мусор, тем меньше остается в контейнере для смешанных бытовых отходов, и тем реже нужно опорожнять этот контейнер или же можно заказать контейнер меньшего размера. И тем меньше будет счет.
- В чем главные отличия сортировки отходов дома и в офисе?
- Согласно закону об отходах, сортировка мусора обязательна для всех как дома, так и на работе, и в учебных заведениях. Поэтому собирать мусор раздельно следует везде и всегда, просто дома и в офисе могут образовываться разные отходы.
- Урна под каждым офисным столом – уже в прошлом?
- У кого-то еще есть урна под столом? Если когда-то в каждом кабинете и даже под каждым столом действительно была урна, то в последние годы я такого не встречала. Самое разумное – организовать в рабочем пространстве определенное место (в кухне, коридоре), куда все сотрудники смогут складывать отдельно макулатуру, упаковку, биоотходы и смешанные бытовые отходы.
- Достаточно ли уяснить для себя нынешние принципы сортировки мусора или нужно постоянно держать руку на пульсе, потому что многое может измениться?
- Не позднее 1 января 2025 года в Европейском союзе, в том числе и в Эстонии, будут сортироваться отдельно также текстильные отходы: одежда и текстиль, которые не подходят для вторичного использования – запачканные, затхлые, рваные и т. д. Если сейчас разрешено выбрасывать такую одежду в смешанный бытовой мусор, то с 1 января 2025 года ее нужно собирать отдельно. Каждое самоуправление организует такой сбор. Но проблема в том, что на данный момент ни в Эстонии, ни в соседних странах, ни в целом в Европе нет крупных мощностей по переработке текстильных отходов. Так что мы будем собирать их, а что с ними будет дальше – пока непонятно. Раздельно собранные отходы нельзя сжигать или складировать. Цель всех стран – создать возможности, чтобы кто-то захотел создать завод по переработке текстильных отходов.
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