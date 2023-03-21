Думаем о мусоре по-новому! 10 советов как сэкономить: спасая планету

- Если кто-то до сих пор не сортирует мусор, то какие базовые принципы ему стоило бы уяснить?

- Отходы, образующиеся у жителей города, можно разделить приблизительно на три части: 1/3 биоотходы, 1/3 упаковка и 1/3 все остальное. Самое важное – собирать отдельно биоотходы, потому что, попадая в смешанные, они портят весь остальной мусор, и из-за этого отходы не могут быть переработаны.

Биоотходы – это пищевые отходы (очистки, испортившаяся еда, салфетки и т. д.), а также листья, трава и т. д.

Упаковка может быть пластиковой, металлической, стеклянной, картонной. К пластиковой упаковке относятся все полиэтиленовые пакеты, пакеты для хлеба и булки, упаковка для ветчины и сыра, пакеты для сухих продуктов, пакеты от чипсов, бутылки из-под шампуня и т. д. К бумаге и картону относятся все картонные коробки, например, от зубной пасты, от пачки риса и т. д.

Важно знать, что выбрасываемая упаковка должна быть настолько чистой, чтобы не пачкать соседнюю упаковку. Так, если вы съели подчистую йогурт из стаканчика, то его можно сразу отправить в контейнер для упаковки. Если внутри еще что-то осталось, то сначала нужно налить немного воды и прополоскать. В контейнер для упаковки нужно выбрасывать все, что входит в упаковку – этикетки, крышки, зажимы и т. д.

Залоговая упаковка с залоговым знаком – пластиковые+металлические+стеклянные бутылки – знакома всем. К макулатуре относятся газеты, журналы, рисунки и т. п.

Смешанные бытовые отходы – это все, что остается после сортировки, т. е. не подлежит переработке. Например, подгузники, гигиенические прокладки, тампоны, грязная упаковка, наполнитель для кошачьего туалета, уличный мусор, пепел, пришедшие в негодность игрушки, одежда, обувь и т. д.

Зачем платить дважды? Сортировка упаковки важна как для переработчиков отходов, так и для потребителей. Покупая в магазине что-то упакованное, мы оплачиваем и утилизацию отходов. Поэтому бессмысленно выбрасывать упаковку в смешанный бытовой мусор: так мы еще раз платим – за вывоз, а также исключаем возможность повторного использования упаковочных материалов. Общественные пункты по сбору упаковки в Таллинне находятся в ведении трех организаций: Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO), Eesti Pakendiringlus OÜ (EPR) и Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO). На их сайтах можно найти много информации о сортировке.

- Чего люди больше всего боятся при сортировке мусора?