Не пропустите: сегодня ночью начнется период невероятного звездопада!

15 апреля вечером на Землю обрушился дождь Лириды, когда наша планета пройдет через обломки и пылинки, оставшиеся от кометы Тэтчер. Земля выйдет из него 29 апреля. Это значит, что мы сможем наблюдать за метеоритным дождем целых две недели, а его пик придется на 21 апреля.

Лучшее время для наблюдения за метеоритным дождем — с полуночи до рассвета. Наблюдения за Луной не помешают: 20 апреля будет новолуние, поэтому на небе мы увидим лишь тонкий полумесяц. Для наблюдения нужно вдали от источника света — городского или уличного освещения — лечь на спину, обратить ноги на восток и набраться терпения. Примерно через 30 минут глаза привыкнут к ночному небу, и можно будет увидеть падающие метеориты и загадывать желания.

Ливень Лириды — один из старейших метеорных потоков, наблюдаемых человеком. Первые упоминания о нем можно найти около 2700 лет назад.

В редких случаях лиридные потоки настолько сильны, что в час можно увидеть до 100 метеоров.

Метеоры, которые видны в течение определенного периода времени и исходят из общего источника, называются метеорным потоком. Метеоры одних потоков появляются как мгновенная вспышка, а другие медленно летят по небу.

Скорость движения метеоров по небу зависит в первую очередь от того, насколько быстро облако метеорных тел движется в космическом пространстве. Цвета метеоров могут быть самыми разными – желтыми, белыми, голубоватыми. Цвет также зависит от скорости метеора, чем быстрее метеор, тем он голубее.