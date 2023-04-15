Куда выше? Нас ждет новый новый рост цен, торговцы воспользуются изменением налогов

Тармо Лауринг считает, что многие торговцы обязательно воспользуются этими изменениями, чтобы увеличить свою прибыль. „Очень показательным с этой точки зрения было повышение акциза на алкоголь в 2017 году — если акциз действительно увеличил цену бутылки пива стоимостью 1 евро на 20 центов, то во многих магазинах цена тогда выросла на 40 центов“, — сказал Лауринг.

„Похожий сценарий повторился год назад весной. Тогда закупочная цена товаров выросла для торговцев на 20 центов, а в большинстве магазинов цена поднялась сразу на 50 центов. Во время перемен — повышения налогов или инфляции — т. е., в смутное время, легко увеличить жажду прибыли, а затем обвинить в этом кого-то другого. Так 2-процентное увеличение налога может легко превратиться в магазине в пять или даже десять процентов“, — сказал Лауринг.

„Французское правительство смогло недавно прийти к соглашению с крупными розничными сетями, чтобы снизить маржу прибыли для основных продуктов питания, и тем самым помочь людям, оказавшимся в сложном положении из-за инфляции. Я предлагаю, когда повышение налогов вступит в силу, заключить при посредничестве государства соглашение о справедливой торговле, чтобы повышение налогов не использовалось для увеличения прибыли“, — предложил Лауринг.

„Покупатели со своей стороны также могли бы быть более внимательными, чтобы экономить свои деньги — даже сейчас одна и та же покупательская корзина обойдётся в более дорогих продуктовых магазинах на 25–30% больше“, — добавил Лауринг.