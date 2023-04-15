Вот это везение! Жительница Таллинна выиграла новенький кроссовер BMW: „Я подумала, что звонят мошенники“

„Когда мне позвонили, я сначала даже испугалась. Потом подумала, что это мошеннический звонок, потом – что это всего лишь первоапрельская шутка. Когда до меня наконец дошло, что никто не шутит, я не могла не расплакаться от радости. Впервые в жизни мне выпал такой большой выигрыш“, — рассказала Марика об эмоциях в связи с выигранным автомобилем.

Покупка, принесшая победу в розыгрыше кампании, была сделана Марикой в ​​магазине Karjavälja Lidl в Таллинне, который является ее домашним магазином. „Я успела побывать во многих Lidl, мы покупаем в Lidl практически все — продукты, инструменты и иногда одежду. Нам также нравятся тематические недели, когда предлагаются продукты из разных стран“, — поделилась Марика своим покупательским опытом в Lidl.

„Мы очень рады, что главный приз достался человеку, который всего за один год стал убежденным постоянным клиентом Lidl. Для нас это также подтверждение того, что жители Эстонии очень хорошо нас приняли“, — сказала менеджер по связям с общественностью Lidl Eesti Катрин Сеппель, добавив, что в розыгрыше главного приза участвовали примерно 120 000 кассовых чеков.

В ходе кампании, начавшейся в конце февраля и продлившейся весь март, помимо главного приза были разыграны пять iPhone и десятки подарочных карт на сумму 100 евро каждая.