15.04.2023, 15:45
Повышение Euribor привело к выплате по кредиту в размере 600 евро: „В конце месяца было шаром покати“(14)
Что ждет заемщиков дальше?
ФОТО: | Delfi Meedia
„Мы оба хорошо зарабатываем, но если мы захотим еще и откладывать, у нас не останется денег на детей“, — говорит Кармен „Эстонскому экспрессу“.
Служащая дипломатом Кармен живет со своим спутником жизни, работающим в сфере информационных технологий. В сумме они зарабатывают около 5500 евро в месяц, и год назад купили четырехкомнатную квартиру в Каламая. Теперь ежемесячный платеж по кредиту увеличился почти на треть, или на 600 евро. „Мы оба хорошо зарабатываем, но если мы хотим делать накопления, у нас не останется достаточно денег для детей“, — говорит Кармен. У пары двое детей.