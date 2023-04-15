Новости Эстонии
15.04.2023, 15:45

Повышение Euribor привело к выплате по кредиту в размере 600 евро: „В конце месяца было шаром покати“

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Что ждет заемщиков дальше?
ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: Тот, кто хочет купить 4-комнатную квартиру в Каламая, теперь должен выложить 1000-5000 евро на ежемесячный платеж по кредиту.
ЭЛИТНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ: Тот, кто хочет купить 4-комнатную квартиру в Каламая, теперь должен выложить 1000-5000 евро на ежемесячный платеж по кредиту.
ФОТО: Ester Vaitmaa | Delfi Meedia

„Мы оба хорошо зарабатываем, но если мы захотим еще и откладывать, у нас не останется денег на детей“, — говорит Кармен „Эстонскому экспрессу“.

Служащая дипломатом Кармен живет со своим спутником жизни, работающим в сфере информационных технологий. В сумме они зарабатывают около 5500 евро в месяц, и год назад купили четырехкомнатную квартиру в Каламая. Теперь ежемесячный платеж по кредиту увеличился почти на треть, или на 600 евро. „Мы оба хорошо зарабатываем, но если мы хотим делать накопления, у нас не останется достаточно денег для детей“, — говорит Кармен. У пары двое детей.

Они обсуждали Euribor перед тем, как взять кредит, но не могли предсказать такой большой его рост. Теперь они больше не едят вне дома и не ездят на арендных электросамокатах. „Мы планировали большое путешествие, но сейчас думаем, получится ли это вообще с финансовой точки зрения“.

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