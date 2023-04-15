Повышение Euribor привело к выплате по кредиту в размере 600 евро: „В конце месяца было шаром покати“

Служащая дипломатом Кармен живет со своим спутником жизни, работающим в сфере информационных технологий. В сумме они зарабатывают около 5500 евро в месяц, и год назад купили четырехкомнатную квартиру в Каламая. Теперь ежемесячный платеж по кредиту увеличился почти на треть, или на 600 евро. „Мы оба хорошо зарабатываем, но если мы хотим делать накопления, у нас не останется достаточно денег для детей“, — говорит Кармен. У пары двое детей.