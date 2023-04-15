ФОТО | Юри Ратас: Я не буду баллотироваться на внеочередном съезде на пост председателя партии

„Это трудное решение, и я знаю, что пока одни рады тому, что я беру на себя ответственность (за результат выборов - ред.), другие опечалены“, - сказал он.

По словам Ратаса, кандидатами на этот пост могли бы претендовать многолетний генеральный секретарь партии и многократно находившися на министерских постах Яак Ааб, член Европарламента Яна Тоом, Яанус Карилайд, который руководил работой фракции в Рийгикогу и бывший министр Танел Кийк, который теперь возглавил фракцию.

Мнения расходятся

„Я готов баллотироваться“, — заявил 22 марта в программе Vikerhommik мэр Таллинна и вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт. Однако мнения в партии разделились на два лагеря – те, кто поддерживает Ратаса и не хочет, чтобы съезд состоялся, и есть те, кто этого хочет.

Вильяндиский округ решил, что он против конгресса, так как, по их мнению, это нарушило бы текущие рабочие планы. „Все перевернуто с ног на голову“, — заявил вчера Delfi председатель Вильяндиского округа Яак Ааб. По его словам, в партии ведется работа по формированию фракции и проведению партийных конференций в регионах. „Нам нужен конгресс, в какой-то момент его нужно организовать, но пока мы против этого в такой форме“, — сказал Ааб. По его словам, он тоже за Ратаса, потому что уже был в его команде.

Против выступает и глава округа Ида-Вирумаа Ээви Паасмяэ. По ее словам, партии нужен анализ того, почему результаты выборов были плохими. „Для этого у нас есть избранное год назад правление, которое по уставу должно этим заниматься“, - сказала она.

К сторонникам конгресса присоединился председатель Харьюского округа Владимир Архипов. „Партия потеряла довольно много голосов в Рийгикогу, и такое открытое публичное обсуждение как внутри партии, так и для всей Эстонии, на мой взгляд, хорошо“, — сказал Архипов, добавив, что он не принадлежит ни к какому лагерю. „Я за партию и я за сохранение партии“.

Помимо Архипова, за конгресс выступает и глава округа Хийумаа Антти Лейгри.