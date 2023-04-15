Жуткий случай: вор накормил снотворным собак, стороживших дом: одна выжила, другая – нет(16)
Осторожно: злая собака! Когда прогуливаешься по улицам, складывается впечатление, что таких табличек в Эстонии больше, чем в какой-либо другой стране мира, но истинное ли чувство безопасности дает такая табличка и отпугнет ли собака злоумышленников от вашего дома? Или же пришло время задуматься о более современном стороже для дома?
Директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла утверждает, что люди часто считают собаку сторожем дома и думают, что этого достаточно и современная охранная техника не нужна. И понимание, что она необходима, приходит только после того, как к самому человеку или его соседу наведались воры – несмотря на наличие живущей во дворе собаки.
Пярьяла приводит пример из жизни. Один его знакомый, имеющий свой хутор, считал, что две большие собаки защищают дом, охранная система не нужна, ведь разве кто-то сунется в лес.
Примерно через полгода Пярьяла узнал от коллеги, что в доме у этого знакомого побывали воры. Обеим собакам дали снотворное – одна из них выжила, вторая, к сожалению, нет. После этого случая в мужчине проснулся страх, и он установил охранную технику.
Собака вору не помеха
Как правило, собаки не становятся для воров препятствием, однако они могут стать дополнительной мерой охраны. Воры анализируют, какой может быть улов и что надо сделать, чтобы его получить.
„Например, если есть два дома с равноценным имуществом, но в одном случае во дворе есть собака, а в другом – нет, то вор может выбрать второй двор, – сказал Пярьяла. – Однако возможна и такая ситуация, когда злоумышленник задумал украсть что-то со двора, где собаки нет, но соседская собака залает на происходящее у соседей и вор должен усмирить собаку в соседнем доме“.
Собак делают „безопасными“, давая им снотворное: например, бросают через забор кусок колбасы со снотворным, причем иногда даже несколько дней подряд. Конечно, есть хорошо натренированные собаки, которые не принимают еду от чужаков, но если эта колбаса так и лежит во дворе, а чужак уходит и все вроде бы безопасно, собака все-таки может ее съесть.
„В случае снотворного важно, чтобы доза соответствовала весу животного, но ни одному вору нет до этого дела, лекарство дается в больших количествах“, – сказал Пярьяла и добавил, что большинство собак при этом не выживают.
Собака – это все-таки домашнее животное
Собака – это прежде всего домашнее животное. Да, она может быть крупной и лаять на прохожих, но может и не отпугнуть воров. Пярьяла подчеркивает, что собака – это домашнее животное и брать ее с целью охраны нельзя. „К счастью, сейчас уже редко берут как можно более злую собаку, чтобы держать ее на цепи и на ночь выпускать на территории – собаку заводят как члена семьи“, – отметил он.
То есть ни в коем случае нельзя рассуждать так, что, если во дворе есть собака, вор не залезет. „Собаки разные, и если кто-то обучит животное и сделает его сторожевым псом, то не исключено, что мимо такой собаки будет сложнее пройти. Но, как правило, собаки все же не становятся для воров препятствием“, – уверен Пярьяла.
Капитан полиции Хелен Коммуссар отмечает, что всегда надо думать, кого вы хотите взять в дом: сторожевую собаку или члена семьи. Например, сторожевых собак веками обучали с подозрением относиться к незнакомцам и защищать свою территорию. Эта черта у таких собак уже в генах, и это не изменить. И при их выведении внимание уделялось именно этим качествам, способствующим охранной работе.