Жуткий случай: вор накормил снотворным собак, стороживших дом: одна выжила, другая – нет

Директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла утверждает, что люди часто считают собаку сторожем дома и думают, что этого достаточно и современная охранная техника не нужна. И понимание, что она необходима, приходит только после того, как к самому человеку или его соседу наведались воры – несмотря на наличие живущей во дворе собаки.

Пярьяла приводит пример из жизни. Один его знакомый, имеющий свой хутор, считал, что две большие собаки защищают дом, охранная система не нужна, ведь разве кто-то сунется в лес.

Примерно через полгода Пярьяла узнал от коллеги, что в доме у этого знакомого побывали воры. Обеим собакам дали снотворное – одна из них выжила, вторая, к сожалению, нет. После этого случая в мужчине проснулся страх, и он установил охранную технику.

Собака вору не помеха

Как правило, собаки не становятся для воров препятствием, однако они могут стать дополнительной мерой охраны. Воры анализируют, какой может быть улов и что надо сделать, чтобы его получить.

„Например, если есть два дома с равноценным имуществом, но в одном случае во дворе есть собака, а в другом – нет, то вор может выбрать второй двор, – сказал Пярьяла. – Однако возможна и такая ситуация, когда злоумышленник задумал украсть что-то со двора, где собаки нет, но соседская собака залает на происходящее у соседей и вор должен усмирить собаку в соседнем доме“.

Собак делают „безопасными“, давая им снотворное: например, бросают через забор кусок колбасы со снотворным, причем иногда даже несколько дней подряд. Конечно, есть хорошо натренированные собаки, которые не принимают еду от чужаков, но если эта колбаса так и лежит во дворе, а чужак уходит и все вроде бы безопасно, собака все-таки может ее съесть.

„В случае снотворного важно, чтобы доза соответствовала весу животного, но ни одному вору нет до этого дела, лекарство дается в больших количествах“, – сказал Пярьяла и добавил, что большинство собак при этом не выживают.

Собака – это все-таки домашнее животное