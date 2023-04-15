ФОТО | Смотрите, каким будет новый детский садик в Пыхья-Таллинне

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, важно, что несмотря на трудности экономического характера и скачкообразный рост цен на строительство в Таллинне продолжается улучшение условий в детских садах. „Копли – развивающийся район с быстро растущим населением, в котором потребность в местах в детских садах очень высока. Облегчению ситуации непременно послужит открытие нового здания детского сада Маазикас, которое планируется в начале следующего года, но что еще более важно – в новом здании вместо прежних шести групп появится двенадцать“, - сказала старейшина.

Детский сад „Маазикас“ начал деятельность 1 марта 1970 года в качестве детского сада для детей сотрудников судоремонтного предприятия BLRT. Начиная с 1992 года детский сад является муниципальным. Прежнее здание, рассчитанное на 6 групп, не соответствовало современным требованиям и его ремонт оказался нецелесообразным. Старое здание было снесено, на его месте будет построено новое, современное двухэтажное здание в форме буквы „Г“, которое рассчитано на 12 групп. В каждое групповое помещение можно пройти со двора. Во дворе появятся разнообразные зоны для игр, которые разделены озеленением и дорожками, на которых дети смогут изучать правила дорожного движения.

Как уличные, так и внутренние игровые зоны будут тематическими и предназначены для попеременного использования для занятий разных групп. Это сделает занятия разнообразными и разносторонне развивающими.