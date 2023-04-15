ФОТО | Смотрите, каким будет новый детский садик в Пыхья-Таллинне
На днях состоялась торжественная церемония закладки краеугольного камня нового здания Таллиннского детского сада „Маазикас“ (ул. Вазара, 18). Открытие запланировано на февраль 2024 года, стоимость работ составляет 9,25 млн евро.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, важно, что несмотря на трудности экономического характера и скачкообразный рост цен на строительство в Таллинне продолжается улучшение условий в детских садах. „Копли – развивающийся район с быстро растущим населением, в котором потребность в местах в детских садах очень высока. Облегчению ситуации непременно послужит открытие нового здания детского сада Маазикас, которое планируется в начале следующего года, но что еще более важно – в новом здании вместо прежних шести групп появится двенадцать“, - сказала старейшина.
Детский сад „Маазикас“ начал деятельность 1 марта 1970 года в качестве детского сада для детей сотрудников судоремонтного предприятия BLRT. Начиная с 1992 года детский сад является муниципальным. Прежнее здание, рассчитанное на 6 групп, не соответствовало современным требованиям и его ремонт оказался нецелесообразным. Старое здание было снесено, на его месте будет построено новое, современное двухэтажное здание в форме буквы „Г“, которое рассчитано на 12 групп. В каждое групповое помещение можно пройти со двора. Во дворе появятся разнообразные зоны для игр, которые разделены озеленением и дорожками, на которых дети смогут изучать правила дорожного движения.
Как уличные, так и внутренние игровые зоны будут тематическими и предназначены для попеременного использования для занятий разных групп. Это сделает занятия разнообразными и разносторонне развивающими.
Директор детского сада Стэлла Каллисаар отметила, что современное здание предлагает улучшенные условия для поддержки детского развития. „Помимо просторных светлых помещений для детей будут созданы условия также для занятий в различных кружках, в старом здании из-за нехватки места это было затруднительно. Замечательным дополнением является и учебная кухня, в которой малыши вместе с воспитателями смогут готовить еду при помощи современной техники. Также в здании появится зал со сценой и спортзал, а еще стадион во дворе и сцена под открытым небом, чтобы проводить различные мероприятия“, - порадовалась директор.
Новое здание детского сада „Маазикас“ спроектировали Architecture Workshop Finland Oy Eesti и Architecture Workshop Finland Oy. Строительство осуществляет предприятие RAMM Ehitus OÜ, надзор собственника - Tallinna Linnaehituse AS.