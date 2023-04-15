„Это мы такие бойкие, но, в основном, должники идут ко дну!“ Через что пришлось пройти нарвитянке, чтобы выиграть суд с инкассо-фирмой(9)
Непростая история нарвитян Ольги и ее мужа Андрея (63)* начинается в 2018 году, когда череда сплетенных в клубок финансовых неприятностей пошатнули вполне крепко до того стоявший на ногах бизнес в сфере недвижимости. Как и многие бизнесмены средней руки, Ольга и ее супруг до этого активно кредитовались и считались добропорядочными заемщиками: все платежи совершали в срок.
Но в жизни случается всякое, и когда пара поняла, что в данный момент они не смогут какое-то время платить по кредитам, то сразу же связались с кредитором, AS LHV Finance, попросив платежный отпуск. Отпуск им не дали, а их долг... продали инкассо-фирме. После этого начался долгий путь их мытарств длиною в пять лет.
„Люди активно кредитуются по различным причинам. И в жизни случается всякое. Портрет должника - это не обязательно портрет безответственного человека, не рассчитавшего свои силы, это может быть вполне портрет успешного до каких-то пор бизнесмена, попавшего однажды в тяжелую ситуацию“, - объясняет Ольга.
Она говорит, что суд в Нарве (про остальные она судить не берется) очень любит заканчивать такие дела компромиссным соглашением. „В этом соглашении много подводных камней! - предупреждает Ольга. - Как это происходит: ты приходишь в суд, приносишь подтверждающие бумаги, что у тебя все выплачено и ты не собираешься платить еще и инкассо-фирме. А судья настойчиво предлагает компромисс. Если человек неопытен, он думает, мол, хорошо, инкассо-фирма накрутила долг до 5000, судья предлагает компромиссное решение - выплатить половину, каждый задумается о том, может, и правда согласиться? Ты говоришь суду, мол, можно подумать, на что тебе отвечают, нет, надо принять решение прямо сейчас. И все. Капкан захлопнулся, ты в лапах у инкассо-фирмы! Становишься должником, который должен выплатить им эти 2000, которые, по сути, ты им не должен!“ - говорит Ольга, которая из-за своего горького опыта столкнулась со многими пострадавшими от инкассо-фирм людьми.
„Люди остаются без жилья, ободранные до нитки. Раздавленные, униженные, потому что у нас быть должником с арестованными счетами - до мурашек стыдно. Они закатывают людей в асфальт“, - эмоционально говорит Ольга.
Полностью материал читайте по ссылке: „По уши в долгах“. Семья не пожалела пяти лет и оспорила в суде долг перед инкассо-фирмой, которая теперь должна им.