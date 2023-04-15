Подвести итоги выборов и раскритиковать новые реформы: сегодня центристы соберутся на заседании совета партии
На сегодняшнем заседании партийного совета Центристской партии в Таллинне будут подведены итоги выборов в Рийгикогу, проанализирована политическая ситуация и дана оценка коалиционному соглашению нового правительства. По словам председателя совета Тыниса Мёльдера, за месяц, прошедший после выборов, регионы подвели итоги кампании, и заседание совета дает возможность обменяться мнениями по этой теме с однопартийцами.
„На повестке дня заседания совета среди прочего, вопросы, связанные с проведением внеочередного съезда. Предложение о проведении внеочередного съезда поступило от правления, и совет может принять решение о его проведении“, — говорит Тынис Мёльдер. „Позиции совета чрезвычайно важны для формирования будущей деятельности партии. Ситуация после выборов ясно показала, как обещания, данные партиями, формирующими правительство, рухнули, как воздушный замок, и народ Эстонии ожидают повышения налогов, на которое не было запроса. Предлагаемые налоговые изменения приведут к снижению уровня жизни семей, и Центристская партия выступает за то, чтобы они не были реализованы в такой форме“.