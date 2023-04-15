Торговые сети о планируемом повышении акцизов: это увеличит алкогольный туризм в соседние страны

Акциз на табак до сих пор повышался в темпе, установленном в 2018 году, и теперь будет установлен темп на следующие пять лет, сказал руководитель по коммуникации компании Selver Риво Вески. Он добавил, что ожидается, что акциз на табак продолжит расти нынешними темпами. „С июля 2019 года акцизные ставки на пиво, сидр и крепкие напитки были снижены на 25 процентов, чему предшествовало массовое перемещение покупок к нашим южным соседям, - пояснил Вески. Объем продаж упал примерно на десятую часть, а потребление - нет“.

На данный момент неизвестно, насколько вырастет акциз на алкоголь, сказал генеральный директор A1000 Market Тармо Лауринг. По его словам, самое главное - следить за латвийскими акцизными ставками и ценами. „Было бы разумно не повторять ошибок 2017 года, когда наши цены подскочили выше, чем у южных соседей.

Если акцизы будут повышены слишком резко, и разница в ценах увеличится более чем на 20%, это, безусловно, приведет к росту приграничной торговли, и государство от этого ничего не выиграет“, - пояснил он. По сравнению с северными соседями, алкоголь в Эстонии в настоящее время в 2-3 раза дешевле.

От повышения акцизов должны выиграть не только наши южные соседи

Лауринг отметил, что повышение акцизов обычно усиливается торговцами, причем более дорогие магазины в прошлом пользовались возможностью сделать наценку для повышения прибыльности. „Думая более широко о потребителе, я думаю, что государство могло бы провести переговоры с розничными сетями, чтобы смягчить последствия повышения налогов и заключить общую справедливую и прозрачную торговую сделку на определенный период времени.“