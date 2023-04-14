Состоится ли внеочередной съезд Центристской партии? Не все региональные лидеры поддерживают идею его проведения

Delfi поговорил с 11 региональными лидерами, которые в основном сказали, что внеочередной конгресс необходим, и что они одобряют эту идею. Почему они считают его необходимым? В основном, чтобы обсудить, почему результаты выборов оказались плохими, и как партия будет двигаться дальше - разочарование большое.

Некоторые также сообщили, на чьей стороне они предпочли бы быть - нынешнего председателя Юри Ратаса или мэра Таллинна Михаила Кылварта, который решил баллотироваться на пост председателя, если состоится съезд. Однако не все были готовы поделиться своим мнением по этому вопросу.

Руководитель Тартуского регионального отделения ЦП Яан Тоотс сказал, что после такого результата выборов председателю и членам правления непременно нужно получить новый мандат. „Я думаю, что необходим новый подход и новый путь . Стыдиться нечего, я тоже баллотировался на пост председателя в августе, потому что еще тогда я сказал, что у нас нет правильного посыла, и так оно и вышло, мы потеряли десять мест“, - сказал он.

Тоотс рассказал, что до сих пор не понимает, за что именно борется партия. „Люди говорили мне, что тебе следует подольше побыть [в партии], и тогда ты поймешь, за что мы боремся, но я до сих пор не понимаю“, - сказал Тоотс. Он сообщил, что кроме Кылварта и Ратаса могут появиться еще кандидаты на пост председателя. „Сейчас есть только Кылварт, но я не знаю, сколько их будет“, - сказал Тоотс.

Несколько дней назад член правления Центристской партии Энн Ээсмаа сообщил Delfi, что проведение внеочередного съезда уже по сути определено, потому что в противном случае в партии сохранится напряженность. Открытым остается только вопрос о месте проведения съезда. Он добавил, что если большинство видит необходимость в проведении съезда, то он состоится.

Ааб: Конгресс нужно проводить, но не сейчас