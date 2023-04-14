Состоится ли внеочередной съезд Центристской партии? Не все региональные лидеры поддерживают идею его проведения(1)
Многие региональные представители Центристской партии (ЦП) заявили, что они поддерживают проведение внеочередного съезда. Однако нашлись и те, кто не хотят созыва съезда.
Delfi поговорил с 11 региональными лидерами, которые в основном сказали, что внеочередной конгресс необходим, и что они одобряют эту идею. Почему они считают его необходимым? В основном, чтобы обсудить, почему результаты выборов оказались плохими, и как партия будет двигаться дальше - разочарование большое.
Некоторые также сообщили, на чьей стороне они предпочли бы быть - нынешнего председателя Юри Ратаса или мэра Таллинна Михаила Кылварта, который решил баллотироваться на пост председателя, если состоится съезд. Однако не все были готовы поделиться своим мнением по этому вопросу.
Руководитель Тартуского регионального отделения ЦП Яан Тоотс сказал, что после такого результата выборов председателю и членам правления непременно нужно получить новый мандат. „Я думаю, что необходим новый подход и новый путь . Стыдиться нечего, я тоже баллотировался на пост председателя в августе, потому что еще тогда я сказал, что у нас нет правильного посыла, и так оно и вышло, мы потеряли десять мест“, - сказал он.
Тоотс рассказал, что до сих пор не понимает, за что именно борется партия. „Люди говорили мне, что тебе следует подольше побыть [в партии], и тогда ты поймешь, за что мы боремся, но я до сих пор не понимаю“, - сказал Тоотс. Он сообщил, что кроме Кылварта и Ратаса могут появиться еще кандидаты на пост председателя. „Сейчас есть только Кылварт, но я не знаю, сколько их будет“, - сказал Тоотс.
Несколько дней назад член правления Центристской партии Энн Ээсмаа сообщил Delfi, что проведение внеочередного съезда уже по сути определено, потому что в противном случае в партии сохранится напряженность. Открытым остается только вопрос о месте проведения съезда. Он добавил, что если большинство видит необходимость в проведении съезда, то он состоится.
Ааб: Конгресс нужно проводить, но не сейчас
Вильяндиский регион, однако, решил выступить против съезда, поскольку, по мнению партийцев, он нарушит текущие рабочие планы. „Все поставлено с ног на голову“, - сказал председатель Вильяндиского регионального отделения ЦП Яак Ааб. Он также сообщил, что в партии идет работа по формированию политических групп и проведению партийных форумов в регионах. „Мы торопимся со съездом, он должен быть проведен, но мы против того, каким он прошел бы в нынешнем виде“, - сказал Ааб. Он сказал, что поддерживает Ратаса, поскольку уже был в его команде.
Глава региона Ида-Вирумаа Ээви Паасмяэ тоже против созыва съезда, но она готова завтра сесть и выслушать аргументы „за“ и „против“. „Прежде всего, в нашем уставе прописано, что выборы проводятся раз в два года, а у нас прошел только один“, - сказала Паасмяэ. Она сказала, что партии необходим анализ того, почему результаты выборов оказались плохими. „Для этого у нас есть правление, избранное год назад, которое, согласно уставу, должно этим заниматься“, - сказала она.
Мнение председателя ЦП региональной организации Харьюмаа Владимира Архипова было поддержано теми, кто выступает за проведение съезда. Почему? „Партия потеряла довольно много голосов в парламенте, и я думаю, что такая открытая общественная дискуссия как внутри партии, так и для Эстонии в целом, - это хорошо“, - сказал Архипов. Он также добавил, что он не принадлежит ни к одному из лагерей. „Я выступаю за партию и за выживание партии“.
Лидер ЦП на Хийумаа Антти Лейгри также поддерживает проведение съезда. „Я думаю, что он даст и партии, и нашим избирателям очень четкий обзор ситуации, и руководящий орган партии, руководство партии сможет обновить свой мандат“, - сказал Лейгри. По его словам, имеет смысл подвести итоги выборов, а также обновить организацию. „Центристская партия - самая большая партия, это просто необходимо сделать, и я думаю, что это только к лучшему“, - сказал он.
Лейгри добавил, что он твердо поддерживает Ратаса, но кандидатуру Кылварта приветствует. „Я думаю, что Ратас - очень хороший председатель партии. Он показал свою очень большую работоспособность, он очень хорошо знает и понимает маленькие регионы Эстонии. Он много времени посвящает региональной политике Эстонии“, - отметил Лейгри. По его мнению, Ратас - лучший из двух кандидатов, но в партии есть высокопоставленные политики, которые хорошо бы подошли на должность лидера.
Не все определились со своим мнением
Среди руководителей регионов можно найти и других „людей Ратаса“. Одним из них является председатель региона Ляэнемаа Яанус Карилайд, который и в прошлом публично заявлял, что поддерживает сохранение Ратаса на посту председателя. „Я поддерживаю Ратаса, потому что в Эстонии очень мало председателей с опытом работы премьер-министром. Он был очень хорошим премьер-министром в течение этих четырех лет и двух месяцев“, - считает он. По мнению Карилайда, Ратас может привести Центристскую партию обратно в правительство или снова претендовать на пост премьер-министра.
Лидер ЦП в регионе Йыгевамаа Андрес Вяэн и руководитель отделения партии в Пярнумаа Андрей Коробейник отказались комментировать этот вопрос. „Мы будем решать на месте - может быть, произойдет какое-то сиюминутное изменение“, - сказал Вяэн. Коробейник также сказал, что окончательное решение о внеочередном съезде будет принято завтра.
Председатель Вырумааского отделения Андрес Виснапуу сказал, что завтра он выслушает все мнения и аргументы, а затем примет решение.
Председатель региональной организации ЦП в Тартумаа Игорь Грязин также публично выразил свое разочарование, заявив, что созыв внеочередного съезда абсолютно необходим. Он объявил, что решил уйти в отставку с поста председателя региона из-за плохих результатов выборов. „Я также беру на себя ответственность, я ухожу в отставку. Политическая ответственность означает, что ты покидаешь пост, когда дела идут не очень хорошо, а в моем регионе они шли не очень хорошо“, - пояснил он.
„Я искренне надеюсь, что съезд состоится, и жду его с нетерпением“, - сказал несколько дней назад в интервью Delfi председатель Сааремааского регионального отделения Михкель Ундрест. „Зачем он нам нужен? Все же съезд определит направление, в котором мы будем двигаться дальше“.
Совет Центристской партии соберется в субботу, чтобы обсудить, созывать или нет внеочередной съезд. Согласно уставу партии, внеочередной съезд может быть созван советом партии или по требованию одной трети ее членов.
Очередной съезд Центристской партии должен был состояться в следующем году. На съезде избирается руководящий орган из 14 членов, председатель суда чести и ревизионная комиссия. Центристская партия заняла третье место на выборах в Рийгикогу в этом году, потеряв десять мест: ее представительство в парламенте сократилось с 26 до 16.