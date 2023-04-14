ФОТО | В Маарду вспыхнул крупный природный пожар. Он быстро распространился на большую территорию!(2)
Центр тревоги получил в 15.39 сообщение, что в Маарду на улице Калласмаа загорелись кустарник и сухая трава. Спасательный департамент отреагировал на сигнал тревоги крупными силами.
Как сообщила руководитель по коммуникациям Пыхьяского спасательного центра Лийна Валнер, на место выехали пожарные из нескольких команд.
„На месте работают пожарные из Ассаку, Кехра, столичных районов Кесклинн, Ласнамяэ и Пирита“, - сказала она.
По данным спасателей, среди людей пострадавших нет, но пожар полыхает относительно недалеко от жилых строений.
С помощью дрона удалось установить, что пожар охватил площадь около 10 гектаров. Быстрому распространению пожара способствовал сильный ветер.
„По состоянию на 17.46 пожар локализован, идет ликвидация очагов возгорания“, - уточнила Валнер.