21.04.2023, 09:00
„Учебка“ будущего сотрудника полиции: хочу работаю, хочу — сплю(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
Хочу работаю, хочу — сплю; хочу работаю, хочу — сплю. Так начинается обучение будущего сотрудника полиции. В таком ритме работает Эксперт — будущий специалист поисковой службы. Ему еще предстоит пройти курс обучения в школе для собак, сдать экзамен и лишь потом приступить к ответственной работе собаки-ищейки, пишет издание Maaleht.
„Эксперт — пес с характером. Он уже выполняет команды „сидеть“ и „лежать“, реагирует на жесты, использует обоняние и уже приучен делать дела на улице“,- так отзывается о своем будущем напарнике проводник Кайса Соотс.