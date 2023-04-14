ВИДЕО | На стройке в центре Таллинна возникла смертельно опасная ситуация

Около 15:00 в четверг машинист экскаватор а с помощью ковша поднимал песок из кучи в яму, где в этот момент трудился другой рабочий . Однако то количество песка, которое водитель захватил в ковш, не высыпалось полностью за один раз.

Чтобы высыпать остатки водитель начал энергично мотать ковшом. Он мотал и мотал, и не заметил своего коллегу, работавшего в это время в канаве. Или же его просто не волновало, если того заденет содержимое ковша или сам ковш,. Человеку, работавшему в канаве, было трудно увидеть мотающийся ковш, потому что он стоял к нему спиной.