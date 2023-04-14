Святая красота: тестируем магазинные краски для пасхальных яиц
Приближается светлый праздник Пасхи. Православные христиане по традиции готовят к этому дню угощения, в том числе – крашеные куриные яйца. Покрасить яйца можно и натуральными домашними способами – их довольно много. Но есть и альтернатива: покупные краски, которые в преддверии Пасхи появляются в магазинах. „МК-Эстония“ протестировала несколько видов таких красок.
Покраска яиц – дело творческое и увлекательное, поэтому к нему полезно будет привлечь и младших членов семьи. Но стоит заранее застелить рабочую поверхность защитной скатертью и запастись чистыми салфетками, так как придется постоянно вытирать капли и лужи краски, а пальцы – отмывать от разноцветных узоров.
В преддверии Пасхи краски продаются в каждом продуктовом магазине, есть из чего выбрать. Из более простых для работы вариантов предлагаются таблетки, порошки и капсулы для окрашивания. Их достаточно растворить в воде, добавить уксус и положить в этот раствор яйцо.
Больше возни выходит с жидкими красками, в которых надо вручную обваливать яйца.
Если таким способом в разные цвета красить десяток яиц, то перемажется не только ребенок, но и взрослый. К такой деятельности надо подготовиться получше.
Украсить яйца можно также специальными наклейками или разрисовать пищевыми фломастерами.
Но прежде чем начать красить яйца, их надо отварить. Все из опробованных способов окраски предполагают использования свежесваренных, еще теплых яиц.
Простые способы
Цена упаковки: 0,59 евро (Rimi)
Это один из наиболее дешевых и простых способов покраски яиц и, пожалуй, самый удачный.
В упаковке содержится 5 пакетиков с порошками разных цветов. Каждый пакетик надо растворить в стакане теплой воды и добавить одну столовую ложку уксуса. Затем положить в раствор яйцо и подождать пару минут. Мы для верности ждали около десяти минут. Результат нам понравился: яйцо получилось равномерно окрашенным.
Цена упаковки: 3,19 евро (Соор)
Способ окраски отличается от первого тем, что здесь мы растворяем таблетку с краской, добавляя к ней 250 мл холодной воды и две столовые ложки уксуса. Тоже достаточно простой способ, но результат получился не таким хорошим, как первый. Яйцо окрасилось неравномерно. Возможно, стоит получше растворить таблетку, прежде чем класть в емкость яйцо.
Готовое крашеное яйцо можно украсить разными наклейками, которые прилагаются в комплекте с красками.
Цена упаковки: 0,77 евро (Rimi)
Еще один простой вариант покраски. Капсулу с краской нужно растворить в 150 мл теплой воды с добавлением 2-3 столовых ложек уксуса. Теплое яйцо надо положить в раствор на пару минут.
В нашем случае капсула плохо растворилась, в воде остались ее кусочки, и яйцо окрасилось неравномерно.
Цена упаковки: 4,19 (Соор)
В комплект входят 6 жидких красок и инструкция с наглядными картинками.
Этот способ также удобен и создает минимальное количество грязи.
Содержимое ампулы с краской надо вылить в стакан, добавить две столовые ложки уксуса и 250 мл холодной воды. В получившуюся смесь надо опустить теплое яйцо, достаточно подержать его там 4-6 секунд. Получается хороший яркий окрас. В комплекте нет перчаток, поэтому вынимать яйцо удобнее всего ложкой. Затем его надо обтереть салфеткой и смазать растительным маслом для блеска.
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Больше возни
Цена упаковки: 5,29 евро (Соор)
В комплект входят три жидкие краски и блеск, защитные перчатки и инструкция с рисунком.
Этот способ покраски чуть сложнее предыдущих. Сначала ампулы с краской и блеском надо разогреть в стакане теплой воды. Затем срезать кончики ампул и поочередно накапать на руку (предварительно надев перчатки) несколько капель краски и несколько капель блеска. После этого надо взять теплое яйцо и как следует повертеть его в ладонях так, чтобы краска и блеск равномерно по нему распределились. Чтобы сменить цвет, надо помыть перчатки и накапать на них новую партию краски и блеска.
В нашем случае получилось окрасить яйцо равномерно, но блеска на нем было маловато. Производитель говорит, что достаточно 2-3 капель на яйцо. На практике для яркого блеска этого количества оказалось мало.
Цена упаковки: 0,49 евро (Maxima)
Кроме красок украсить яйца можно и специальными наклейками. Продаются они в виде клеенчатых листков с разными узорами. Упаковку таких узоров надо разрезать. Каждый узор надевают на сваренное и покрашенное яйцо. Затем яйца надо опустить на пару секунд в кипящую воду. Узор моментально обволакивает яйцо. Но чтобы картинка в воде случайно не сползла с яйца, можно закрепить ее хозяйственной резинкой.
Этот способ украшения очень удобный, быстрый и совсем не создает грязи.
Цена упаковки: 2,49 евро (Maxima)
Пасхальные яйца также можно разрисовать. Для этого в магазинах есть специальные фломастеры, которые подходят для использования на пищевых продуктах. Если у вас дома есть художники, то такой способ украшения им может понравиться.
Цена упаковки: 2,39 (Rimi)
Этот способ очень похож на предыдущий. Но вместо жидкого блеска тут используется позолоченная бумага. В комплект входят 5 красок, позолоченная бумага и перчатки.
Сначала нужно также разогреть ампулу с краской в теплой воде, чтобы краска стала жидкой. Затем на руку в перчатке надо накапать 15 капель краски и нанести краску на теплое яйцо. Когда поверхность яйца станет клейкой, надо обернуть его позолоченной бумагой, крепко прижимая к яйцу. Производитель советует пройтись ногтем по всей поверхности яйца, тогда позолота лучше пристанет к поверхности. К сожалению, у нас получилось добавить яйцу лишь чуть-чуть блеска. Возможно, оно уже успело подсохнуть до того, как его обернули бумагой.
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Народные рецепты покраски яиц
В луковой шелухе
Что понадобится:
• Луковая шелуха минимум на десяток яиц (примерно одна плотно набитая полулитровая банка). Чем больше шелухи, тем насыщеннее будет цвет.
• Вода.
• 1 столовая ложка поваренной соли.
• Бумажные полотенца.
• Марля и немного растительного масла.
Как красить
Хорошо вымойте яйца. Дайте им полежать при комнатной температуре.
Засыпьте в кастрюлю луковую шелуху. Лучше брать небольшую посуду и красить яйца партиями, чтобы луковый раствор получился насыщенным. Залейте шелуху кипятком.
Поставьте на сильный огонь и варите 40 минут. Можно также сначала залить шелуху холодной водой, оставить на пару часов, а потом прокипятить в течение 10–20 минут.
Когда яйца согреются, аккуратно положите их в кастрюлю вместе с солью. Соль добавляют, чтобы яйца при варке и окрашивании не потрескались. Вода должна полностью покрывать яйца.
Иногда раствор предварительно процеживают во избежание разводов. На самом деле наличие или отсутствие шелухи в кастрюле на разводы не влияет.
Варите яйца в луковой шелухе 10–20 минут. Чем дольше, тем насыщеннее будет цвет. Некоторые хозяйки убавляют огонь и оставляют яйца в растворе на час и более. Считается, что при долгой варке пасхальные яйца дольше хранятся.
Окрашенные яйца выложите на бумажное полотенце, а когда остынут, натрите каждое марлей, смоченной в растительном масле. Это придаст блеск.
При желании яйца можно сделать ещё более нарядными. Чтобы получить полоски, оберните яйца белыми нитками или канцелярскими резинками. Если смочить яйца в воде, обвалять в рисе и плотно обернуть марлей или капроном, получится крапинка. Также в качестве трафарета можно взять веточки петрушки и укропа, кружево, пластырь.
Другими натуральными красителями
Что понадобится:
• Куркума, клюква, каркаде, свёкла, шпинат или красная капуста. С их помощью можно получить разный окрас яиц. Свёкла придаст яйцам розовый оттенок, шпинат – зелёный, а красная капуста – голубой. Но если не добавлять к красной капусте уксус, то яйца получатся фиолетово-малиновыми.
• Вода.
• 1 столовая ложка уксуса 9%.
• Марля и немного растительного масла.
Как красить
Измельчите продукты, залейте водой и проварите их примерно 10–15 минут. Отвар можно процедить или оставить как есть. В последнем случае на яйцах получатся разводы. Добавьте в отвар уксус.
Положите в воду варёные яйца и оставьте на несколько минут или до полного остывания жидкости. Чем дольше будут настаиваться яйца, тем насыщеннее получится цвет. Можно даже убрать их в холодильник на ночь.
Чтобы окрашенные яйца блестели, можно протереть их марлей, смоченной растительным маслом.
С помощью ткани
Что понадобится:
• Яркая натуральная шёлковая ткань.
• Ножницы и линейка.
• Канцелярские резинки или нитки.
• Белая ткань.
• Вода.
• 3 столовые ложки уксуса.
Как красить
Нарежьте ткань на лоскутки со сторонами около 18 см, выложите сырые яйца на лицевую сторону ткани и плотно завяжите. Затем обвяжите яйца обычной белой тканью.
Поместите яйца в кастрюлю с холодной водой. Она должно полностью покрывать их. Добавьте уксус и варите после закипания 15 минут. Выньте яйца, полностью остудите и снимите с них ткань.
Яйца декупаж
Что понадобится:
• Салфетки с рисунком.
• Яичный белок.
• Кисть.
• Ножницы.
Как красить
Отварите яйца. Снимите с салфетки нижний бесцветный слой – он не понадобится. Вырежьте рисунки по контуру. Можно использовать как крупные, так и мелкие элементы.
В небольшом блюдце слегка взбейте яичный белок. Это будет клей для салфеток.
Приложите к вареному сухому яйцу вырезанный рисунок. С помощью мягкой кисточки нанесите белок на салфетку с внешней стороны. Таким образом приклейте все рисунки к скорлупе.
Если кусочек салфетки крупный, то на месте образования возможной складки нужно сделать небольшой надрез и расположить элементы внахлест.
Оставьте яйца при комнатной температуре до высыхания.
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