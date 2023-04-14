Святая красота: тестируем магазинные краски для пасхальных яиц

Еще один простой вариант покраски. Капсулу с краской нужно растворить в 150 мл теплой воды с добавлением 2-3 столовых ложек уксуса. Теплое яйцо надо положить в раствор на пару минут.

Готовое крашеное яйцо можно украсить разными наклейками, которые прилагаются в комплекте с красками.

Способ окраски отличается от первого тем, что здесь мы растворяем таблетку с краской, добавляя к ней 250 мл холодной воды и две столовые ложки уксуса. Тоже достаточно простой способ, но результат получился не таким хорошим, как первый. Яйцо окрасилось неравномерно. Возможно, стоит получше растворить таблетку, прежде чем класть в емкость яйцо.

В упаковке содержится 5 пакетиков с порошками разных цветов. Каждый пакетик надо растворить в стакане теплой воды и добавить одну столовую ложку уксуса. Затем положить в раствор яйцо и подождать пару минут. Мы для верности ждали около десяти минут. Результат нам понравился: яйцо получилось равномерно окрашенным.

Это один из наиболее дешевых и простых способов покраски яиц и, пожалуй, самый удачный.

Но прежде чем начать красить яйца, их надо отварить. Все из опробованных способов окраски предполагают использования свежесваренных, еще теплых яиц.

Если таким способом в разные цвета красить десяток яиц, то перемажется не только ребенок, но и взрослый. К такой деятельности надо подготовиться получше.

Больше возни выходит с жидкими красками, в которых надо вручную обваливать яйца.

В преддверии Пасхи краски продаются в каждом продуктовом магазине, есть из чего выбрать. Из более простых для работы вариантов предлагаются таблетки, порошки и капсулы для окрашивания. Их достаточно растворить в воде, добавить уксус и положить в этот раствор яйцо.

Покраска яиц – дело творческое и увлекательное, поэтому к нему полезно будет привлечь и младших членов семьи. Но стоит заранее застелить рабочую поверхность защитной скатертью и запастись чистыми салфетками, так как придется постоянно вытирать капли и лужи краски, а пальцы – отмывать от разноцветных узоров.

В нашем случае капсула плохо растворилась, в воде остались ее кусочки, и яйцо окрасилось неравномерно.

Цена упаковки: 4,19 (Соор)

В комплект входят 6 жидких красок и инструкция с наглядными картинками.

Этот способ также удобен и создает минимальное количество грязи.

Содержимое ампулы с краской надо вылить в стакан, добавить две столовые ложки уксуса и 250 мл холодной воды. В получившуюся смесь надо опустить теплое яйцо, достаточно подержать его там 4-6 секунд. Получается хороший яркий окрас. В комплекте нет перчаток, поэтому вынимать яйцо удобнее всего ложкой. Затем его надо обтереть салфеткой и смазать растительным маслом для блеска.

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Больше возни

Цена упаковки: 5,29 евро (Соор)

В комплект входят три жидкие краски и блеск, защитные перчатки и инструкция с рисунком.

Этот способ покраски чуть сложнее предыдущих. Сначала ампулы с краской и блеском надо разогреть в стакане теплой воды. Затем срезать кончики ампул и по­очередно накапать на руку (предварительно надев перчатки) несколько капель краски и несколько капель блеска. После этого надо взять теплое яйцо и как следует повертеть его в ладонях так, чтобы краска и блеск равномерно по нему распределились. Чтобы сменить цвет, надо помыть перчатки и накапать на них новую партию краски и блеска.

В нашем случае получилось окрасить яйцо равномерно, но блеска на нем было маловато. Производитель говорит, что достаточно 2-3 капель на яйцо. На практике для яркого блеска этого количества оказалось мало.

Цена упаковки: 0,49 евро (Maxima)

Кроме красок украсить яйца можно и специальными наклейками. Продаются они в виде клеенчатых листков с разными узорами. Упаковку таких узоров надо разрезать. Каждый узор надевают на сваренное и покрашенное яйцо. Затем яйца надо опустить на пару секунд в кипящую воду. Узор моментально обволакивает яйцо. Но чтобы картинка в воде случайно не сползла с яйца, можно закрепить ее хозяйственной резинкой.

Этот способ украшения очень удобный, быстрый и совсем не создает грязи.

Цена упаковки: 2,49 евро (Maxima)