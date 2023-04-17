Три коварные буквы: как уберечь девочку от ВПЧ
Вирус папилломы человека считается наиболее вредоносным для женщин, поскольку может вызвать рак шейки матки. В Эстонии в среднем от этой опухоли умирает одна женщина в неделю. В качестве превентивной защиты медики настаивают на вакцинации, которую лучше всего проходить еще в юном возрасте как девочкам, так и мальчикам, которые тоже могут пострадать от вируса. Сколько же стоит эта важная прививка и как ее получить бесплатно?
С 2018 года в Эстонии от ВПЧ бесплатно прививают девочек в возрасте 12–14 лет. Сделать это можно прямо в кабинете школьной медсестры с предварительного письменного согласия родителей. С 2023 года в Эстонии также вакцинируют и мальчиков, но пока на платной основе. Специалисты надеются, что в скором времени и молодые мужчины смогут получать эту прививку бесплатно. Вакцинация добровольная, решение о ее необходимости принимают родители. Важно, чтобы прививка была сделана до начала половой жизни. Допустимо вакцинировать детей уже с 9-летнего возраста.
О том, почему важно вакцинировать детей от вируса папилломы человека, и есть ли смысл взрослым женщинам и мужчинам также делать эту прививку, „МК-Эстонии“ рассказал андролог и сексолог Владимир Вихляев.
Чем раньше, тем лучше
– Почему вакцина от ВПЧ более эффективна, если ее сделать до начала половой жизни?
– Потому что она тогда реально работает. Пока не было контактов и организм не инфицирован, есть больше шансов, что выработаются антитела. Забегая вперед, скажу, что вакцина эффективна не от всех видов вируса. Их, по разным данным, от 140 до 200 видов. Сделать вакцинацию от всех видов невозможно.
Вакцина – это препарат, который готовит организм человека к возможной встрече с данным вирусом. Это такая подготовительная работа, когда организм начинает вырабатывать антитела в малом количестве. И когда будет реальная атака вируса, то организм уже будет готов. Соответственно, ответ организма наступит раньше.
Используют разные вакцины. Есть „убитые“, где используют убитый микроорганизм. Есть ослабленные. А есть новые типы вакцины, как от ковида, которые не содержат вирусные тела, а только их фрагменты или специфический белок, имитирующий фрагменты вируса. Поэтому заболеть от вакцин невозможно. Но они защитят от этот конкретного вида инфекции.
Так что если контакта с вирусом еще не было, то после вакцинации очень высоки шансы, что человек не заболеет в будущем. Естественно, чем раньше это сделать, тем лучше. В разных странах этот вопрос трактуют по-разному.
Все проблемы – с начала половой жизни
– Нужно ли вакцинировать от ВПЧ мальчиков? В каком возрасте?
– Вопрос сложный. С одной стороны – да, с другой – нет. Почему нет? Потому что в большинстве случаев для мальчиков и для мужчин этот вирус не представляет опасности. С другой стороны, если мы вакцинируем мальчиков, мы предотвращаем риск передачи вируса, т. е. мальчик не заражается и не передает ВПЧ дальше. Поэтому как мужской врач я считаю, что мальчиков тоже желательно вакцинировать, но именно до тех пор, пока они не вступили в половой контакт. Как доктор могу сказать, что все проблемы у людей начинаются с началом половой жизни. Пока человек не был в контакте с кем-то, то и рисков у него особых нет. Любой контакт – оральный, вагинальный, анальный – это риск получения какой-то инфекции. Так уж природа придумала.
Среди ВПЧ самые агрессивные типы – 16 и 18, так как они создают риск возникновения рака шейки матки. Еще есть типы 6 и 11, которые вызывают рост кондилом или бородавок. Пока не доказано, но есть теория, что эти кондиломы тоже могут перерождаться в раковые заболевания.
Насчет вакцинации мальчиков есть еще один пограничный вопрос – до сих пор не существует стопроцентных тестов, которые выявляют этот вирус, особенно у мужчин. Эти тесты заточены на определенный тип эпителия, т. е., по сути, они созданы для женщин. У них вирус ищут конкретно в шейке матки. У мужчин берут мазок с полового члена. Даже если ответ негативный, возможно, что просто в этом конкретном месте в тот день вируса не было. Я сталкиваюсь с такими случаями, когда пациент делал тесты в разных клиниках. В одной результат – положительный, в другой – отрицательный. Проблема в том, что эти анализы, к сожалению, не стопроцентные.
– ВПЧ считается опасным для женщин, а как на мужском здоровье он может отразиться?
– Он может вызвать рост бородавок в разных местах. Иногда эти места очень труднодоступные, например, в мочеиспускательном канале. Если снаружи бородавки можно выжить лекарствами, удалить электротоком, заморозить или еще как-то, то внутри это возможно только хирургическим путем. К тому же некоторые врачи считают, что удаление – это риск для разнесения инфекции по организму. Встает вопрос, стоит ли вообще удалять. Обычно удаляют, если бородавка кровит. Иногда оставляют просто потому, что до нее не добраться.
Порой бывает, что вся промежность выглядит как наждачная бумага, все покрыто бородавками. Даже не знаешь, с чего начинать удалять.
Исчез, но может вернуться
– Если ВПЧ был, но затем пропал, риск возникновения рака шейки матки или других заболеваний все равно остается высоким?
– Да. Потому что возможна реинфекция. Чаще всего наш организм борется с инфекцией. Даже если не лечить, то через год-полтора ВПЧ в 70% случаев исчезает. Но он может снова вернуться. Вопрос номер один в этом случае – количество половых партнеров. Если есть частые контакты с разными партнерами, то риск заражения резко увеличивается. Причем, презерватив, к сожалению, не спасает от ВПЧ. Вирусы могут быть на неприкрытой им части тела.
Кроме того, рак шейки матки возникает не сразу. Может пройти от 10 до 20 лет с момента заражения. Поэтому неизвестно, когда это может выстрелить. Риск все же остается высоким даже, если ВПЧ исчез.
– Можно ли вакцинировать взрослых женщин и мужчин? До какого возраста вакцина будет эффективна?
– Она всегда будет эффективна до любого возраста. Но в разных странах, по
разным источникам, считается, что вакцинироваться стоит до 25–27 лет. Если человек старше и у него было много партнеров, с большой вероятностью он уже инфицирован. Тогда нет смысла его вакцинировать. С другой стороны, по моему мнению, почему бы и нет. Даже если он инфицирован, вакцина защитит его от других видов вируса.
Реально вакцина нужна до 45 лет. После уже снижаются риски в том плане, что партнеров становится меньше. Хотя, конечно, разные люди ведут себя по-разному.
– Нужно ли делать повторную вакцинацию, или достаточно сделать один раз в течение жизни?
– Тоже вопрос сложный. Со временем иммунный ответ ослабевает. Считается, что вакцина работает 5, максимум 10 лет. Поэтому если есть риски, например, новые партнеры, то есть смысл повторить вакцинацию. Но это надо решать в каждом индивидуальном случае.
70% женщин заражены
– Можно ли сказать, кто является источником ВПЧ – мужчины или женщины? Кто кого чаще заражает?
– Негласно считается, что женщины – носители и заражают мужчин. Мужчины передают дальше. Но конкретно сказать, кто чаще заражает, невозможно.
По разным источникам, заражены до 70% женщин. Но это еще не значит, что у этих женщин сразу есть риск возникновения рака. Зависит от типа вируса и от иммунитета. Поэтому надо почаще ходить к врачу. Если уже были заражения, то женщина минимум раз в год должна ходить к гинекологу. А вот что делать с мужчинами – вопрос открытый.
– Почему имеющаяся в Эстонии вакцина от ВПЧ эффективна только на 60%? Есть ли в мире аналоги, которые защищают лучше?
– Тут я не согласен. Она эффективна на 98%. В Эстонии используется вакцина Gardasil. Она девятивалентная, т. е. защищает от 9 самых распространенных видов ВПЧ. Ведь есть еще более дешевые вакцины – четырехвалентные и даже двухвалентные. Последние как раз от 16 и 18 типа, т. е. конкретно от рака шейки матки. Эти вакцины не такого широкого спектра.
А у нас вакцина хорошая. Но она будет малоэффективна, если человек уже заражен. Только защитит от следующего заражения. Конечно, в мире есть более надежные аналоги. Прогресс не стоит на месте, но и вирусы очень быстро мутируют. Разработчики вакцин не успевают за мутациями. Поэтому на 100% эффективной вакцины разработать невозможно.
————————————
комментарий
Ирина Филиппова, главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья
Бесплатная вакцинация от ВПЧ уже помогла как-то снизить число зараженных им и число случаев заболевания раком шейки матки?
В Эстонии начали бесплатно вакцинировать 12-летних девочек с 2018 года, и пока нет статистики, помогла ли бесплатная вакцинация от ВПЧ снизить количество зараженных этим вирусом и количество случаев заболевания раком шейки матки.
В странах, где бесплатная вакцинация против ВПЧ была введена значительно
раньше, чем в Эстонии, такая статистика уже имеется.
Например, в Австралии начали бесплатно вакцинировать девочек с 2007 года. Данные за 2010–2017 годы показали, что инфицирование ВПЧ у 18–26-летних снизилась примерно на 90% (2005–2007 против 2010–2012), а количество остроконечных папиллом снизилось до 89,9% (2006–2007 гг. против 2010–2011 гг.). Также значительно сократилось количество предраковых состояний и опухолей у вакцинированных женщин.
——————————
Какие вакцины от ВПЧ доступны в Эстонии?
1. Cervarix – это вакцина для профилактики предраковых поражений шейки матки, лобка, влагалища и ануса, вызванных определенными подтипами ВПЧ, а также рака анального канала, шейки матки.
Схемы вакцинации для девочек и мальчиков:
• 9–14-летних вакцинируют двумя дозами;
• 15-летних и старше вакцинируют тремя дозами.
Стоимость одной дозы Cervarix – 113,21 евро.
2. Gardasil 9 показана для активной иммунизации от следующих заболеваний, вызванных ВПЧ: поражения и опухоли шейки матки, лобка, влагалища и ануса, которые провоцируется типами ВПЧ, содержащегося в вакцине; бородавки половых органов (остроконечные кондиломы), вызываемые конкретными типами ВПЧ.
Вакцинация детей от 9 до 14 лет (включительно)
Gardasil 9 можно вводить двумя дозами. Вторую дозу следует вводить через 5–13 месяцев после первой дозы. Если вторая доза была введена раньше, чем через 5 месяцев, то следует сделать и третью прививку.
Gardasil 9 можно вводить тремя дозами. Вторую следует вводить не ранее, чем через 1 месяц после первой дозы, а третью дозу следует принимать не ранее, чем через 3 месяца после второй. Все три прививки следует сделать в течение 1 года.
Вакцинация в 15 лет или старше
Gardasil 9 следует вводить тремя дозами. Вторую дозу следует принимать не ранее чем через 1 месяц после первой дозы, а третью дозу – не ранее чем через 3 месяца после второй. Все три дозы следует принимать в течение 1 года
Стоимость одной дозы Gardasil 9–131,48 евро.
Цены на вакцинацию против ВПЧ могут немного отличаться в зависимости от учреждения.
———————————————
Где можно вакцинироваться от ВПЧ
1. Женская клиника Восточной Таллиннской центральной больницы: Рави, 18. Регистрация по тел 666 1900
2. Клиника Fertilitas:
• Калури тее, 5а. Регистрация по тел 605 9600, 605 9601, 605 9023
• Сютисте тее, 17/1. Регистрация по тел 664 6444, 664 6445
• Каупмехе, 4. Регистрация по тел 660 4072
3. Клиника Medicum:
• Пунане, 61. Регистратура 605 0601
• Уус-Саадама, 21. Регистратура 881 1300
4. Западно-Таллинская центральная больница, Клиника вирусных заболеваний: Палдиски мнт, 66. Регистрация по тел 659 8594
5. Поликлиника Ахтмеской части города Ида-Вируской Центральной Больницы, кабинет вакцинации: Тервисе, 1, Кохтла-Ярве. Регистратура 33 111 33
6. Клиника Qualitas:
• Центр Квартали, Тарту. Регистратура 731 2260
• Суур Сепа, 14, Пярну. Регистратура 447 52 44
7. Центр вакцинации Нарвской больницы: Хайгла, 1, Нарва. Регистрация по тел 35 63 003
8. Пярнуская Больница: Ристику, 1, Пярну. Регистрация по тел 447 3511, 447 3300
———————————
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.