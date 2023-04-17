Три коварные буквы: как уберечь девочку от ВПЧ

Используют разные вакцины. Есть „убитые“, где используют убитый микроорганизм. Есть ослабленные. А есть новые типы вакцины, как от ковида, которые не содержат вирусные тела, а только их фрагменты или специфический белок, имитирующий фрагменты вируса. Поэтому заболеть от вакцин невозможно. Но они защитят от этот конкретного вида инфекции.

Вакцина – это препарат, который готовит организм человека к возможной встрече с данным вирусом. Это такая подготовительная работа, когда организм начинает вырабатывать антитела в малом количестве. И когда будет реальная атака вируса, то организм уже будет готов. Соответственно, ответ организма наступит раньше.

– Потому что она тогда реально работает. Пока не было контактов и организм не инфицирован, есть больше шансов, что выработаются антитела. Забегая вперед, скажу, что вакцина эффективна не от всех видов вируса. Их, по разным данным, от 140 до 200 видов. Сделать вакцинацию от всех видов невозможно.

– Почему вакцина от ВПЧ более эффективна, если ее сделать до начала половой жизни?

О том, почему важно вакцинировать детей от вируса папилломы человека, и есть ли смысл взрослым женщинам и мужчинам также делать эту прививку, „МК-Эстонии“ рассказал андролог и сексолог Владимир Вихляев.

С 2018 года в Эстонии от ВПЧ бесплатно прививают девочек в возрасте 12–14 лет. Сделать это можно прямо в кабинете школьной медсестры с предварительного письменного согласия родителей. С 2023 года в Эстонии также вакцинируют и мальчиков, но пока на платной основе. Специалисты надеются, что в скором времени и молодые мужчины смогут получать эту прививку бесплатно. Вакцинация добровольная, решение о ее необходимости принимают родители. Важно, чтобы прививка была сделана до начала половой жизни. Допустимо вакцинировать детей уже с 9-летнего возраста.

Вирус папилломы человека считается наиболее вредоносным для женщин, поскольку может вызвать рак шейки матки . В Эстонии в среднем от этой опухоли умирает одна женщина в неделю. В качестве превентивной защиты медики настаивают на вакцинации, которую лучше всего проходить еще в юном возрасте как девочкам, так и мальчикам, которые тоже могут пострадать от вируса. Сколько же стоит эта важная прививка и как ее получить бесплатно?

Так что если контакта с вирусом еще не было, то после вакцинации очень высоки шансы, что человек не заболеет в будущем. Естественно, чем раньше это сделать, тем лучше. В разных странах этот вопрос трактуют по-разному.

Все проблемы – с начала половой жизни

– Нужно ли вакцинировать от ВПЧ мальчиков? В каком возрасте?

– Вопрос сложный. С одной стороны – да, с другой – нет. Почему нет? Потому что в большинстве случаев для мальчиков и для мужчин этот вирус не представляет опасности. С другой стороны, если мы вакцинируем мальчиков, мы предотвращаем риск передачи вируса, т. е. мальчик не заражается и не передает ВПЧ дальше. Поэтому как мужской врач я считаю, что мальчиков тоже желательно вакцинировать, но именно до тех пор, пока они не вступили в половой контакт. Как доктор могу сказать, что все проблемы у людей начинаются с началом половой жизни. Пока человек не был в контакте с кем-то, то и рисков у него особых нет. Любой контакт – оральный, вагинальный, анальный – это риск получения какой-то инфекции. Так уж природа придумала.

Среди ВПЧ самые агрессивные типы – 16 и 18, так как они создают риск возникновения рака шейки матки. Еще есть типы 6 и 11, которые вызывают рост кондилом или бородавок. Пока не доказано, но есть теория, что эти кондиломы тоже могут перерождаться в раковые заболевания.

Насчет вакцинации мальчиков есть еще один пограничный вопрос – до сих пор не существует стопроцентных тестов, которые выявляют этот вирус, особенно у мужчин. Эти тесты заточены на определенный тип эпителия, т. е., по сути, они созданы для женщин. У них вирус ищут конкретно в шейке матки. У мужчин берут мазок с полового члена. Даже если ответ негативный, возможно, что просто в этом конкретном месте в тот день вируса не было. Я сталкиваюсь с такими случаями, когда пациент делал тесты в разных клиниках. В одной результат – положительный, в другой – отрицательный. Проблема в том, что эти анализы, к сожалению, не стопроцентные.