Крупнейшая спецоперация в истории свободного мира провалилась. Неспособность конфисковать российские миллиарды оставит Украину в руинах

Москва никогда не стеснялась присваивать иностранную собственность. Год назад, например, россияне оставили себе 465 принадлежащих зарубежным компаниям самолетов Boeing и Airbus, приземлившихся в российских аэропортах. Их стоимость оценивается в десять миллиардов евро. Уже много лет назад Владимир Путин прекратил поставки газа в Украину прямо в середине зимы. Разумеется, диктатору ничего не стоит найти юристов, которые наклепают нужные параграфы в законах.

„Из конфискованных у россиян на Западе денег до нас дошли только пять миллионов,“ — признался „Экспрессу“ месяц назад Алексей Арестович, бывший советник президента Украины.

В таком же объеме переводы совершает, например, Ekspress Grupp.

Украина пылает и взывает о помощи, а миллиарды путинского режима маринуются на счетах западных банков.

Откуда взялась смелая идея о конфискации?

Идея отдать российские миллиарды Украине, с которой осенью выступили первая леди Европы Урсула фон дер Ляйен и первая леди Эстонии Кая Каллас, — это развитие первого этапа, который должен был сильно навредить России, — блокировки иностранных резервов российского Центрального банка.

Столь решительная идея никак не могла исходить от „Старого Света“. Она и не исходила.

Сделала это министр финансов Канады Христя Фриланд: она выдвинула идею о том, что в случае войны западные страны должны будут перекрыть российскому Центробанку доступ к сотням миллиардов евро, которые „московиты“ держат в западных банках и ценных бумагах.