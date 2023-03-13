ИНТЕРВЬЮ | Алексей Арестович: „Подойдя к Крыму, мы не будем трогать гражданских. Они сами побегут“

За нашей границей находится Псковская область, где располагалась грозная 76-я воздушно-десантная дивизия. Год назад их отправили воевать на Украину. Как вы встретили наших соседей? С цветами? Как они сражались с вами?

Мы принимали псковичей так, что дважды полностью менялся их состав. Кстати, когда в России была объявлена ​​мобилизация, основной шок был в военных городах, потому что там знали реальные потери, в отличие от мест, где воинских частей нет. Особенно большое потрясение было в Пскове, потому что эта 76-я дивизия участвовала в наступлении на Киев и понесла там большие потери. Если не ошибаюсь, командир дивизии и начальник штаба погибли. Их много пало, личный состав дивизии дважды полностью менялся. Иногда, редко, где-то проскакивают сообщения об этой дивизии, но бывших уже нет в живых. На смену им пришли мобилизованные.