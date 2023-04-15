Рекордное повышение пенсий: сколько будут получать пенсионеры?

„Безусловно, вместе с ростом заработной платы и удорожанием жизни должны повышаться и пенсии. Вот почему в этом году рост пенсий – рекордно большой за последние 15 лет. Благодаря апрельской индексации, вступившим в силу в начале года изменениям учета подоходного налога, а также внеочередному повышению пенсий на 20 евро у пенсионеров будет оставаться больше денег“, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Она заверяет: начиная с 1 апреля пенсия по старости для человека со стажем работы в 44 года увеличилась на 84,67 евро и будет составлять 700,02 евро. Повышение пенсии по старости зависит от поступления социального налога.

„В этом году мы имеем дело с беспрецедентным ростом пенсий за последние 15 лет“, – подчеркнула министр социальной защиты.

Кого коснется?

После индексации ставка народной пенсии составляет 336,39 евро, базовая часть пенсии – 317,9 евро, а годовой коэффициент оценивается в 8,684 евро. Пенсии, пересчитанные по индексу 2023 года, выплачиваются с апреля. Индексация пенсий в этом году обойдется государству в 245,8 млн евро. Это коснется 323 000 пенсионеров.

Чтобы сохранить сбалансированность доходов, эстонское государство каждую весну пересчитывает пенсии, принимая во внимание изменения заработной платы и цен. После утверждения индекса Департамент социального страхования пересчитает все государственные пенсии в соответствии с новыми значениями.

С 1 апреля каждый пенсионер может проверить размер своей новой пенсии, авторизовавшись на государственном портале eesti.ee. Дополнительную информацию можно также получить, позвонив по телефону службы поддержки клиентов Департамента социального страхования 6121 360.

Из чего состоит пенсия?

Пенсия по старости состоит из четырех элементов:

• базовой части;

• части, выплачиваемой за стаж (определяется умножением количества лет страхового стажа на годовой коэффициент);

• страховой части (определяется умножением количества страховых паев на

годовой коэффициент);