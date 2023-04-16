Бюро обслуживания Департамента полиции в Раквере расширяет время работы

По словам начальника Раквереского полицейского участка Катрин Сатс, решение сделать зал обслуживания временно открытым четыре раза в неделю было обусловлено тем, что на данный момент вручения ожидают около тысячи ещё не востребованных документов. „Мы ожидаем клиента на вручение ему нового документа в течение шести месяцев с момента готовности документа. На данный момент в нашем участке скопилось необычно большое количество невостребованных документов. Для того, чтобы дать людям возможность максимально гибко спланировать посещение участка, мы временно ввели один дополнительный день работы зала обслуживания“, - сказала Сатс.

Таким образом, начиная с 20 апреля зал обслуживания будет открыт четыре раза в неделю: в понедельник, среду, четверг и пятницу в обычные часы работы с 9.00 по 17.00. Зал обслуживания будет работать по четвергам до тех пор, пока основная часть документов не будет вручена ходатайствующим и соответствующая необходимость не отпадёт.

„В четверг мы ожидаем в первую очередь людей, которые должны получить свои документы, хотя, как и в другие дни, в этот день будет работать дигикиоск, в котором можно сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев“, - пояснила Сатс.