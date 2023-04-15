Быть или не быть АЭС в Эстонии?(37)
В Эстонии полным ходом идет работа над планом строительства атомной электростанции.
Вопрос атомной энергетики в Эстонии занял важное место в повестке дня – как в связи с необходимостью уменьшить вредное влияние на климат, так и в связи с безопасностью энергоснабжения в стране. Уже почти два года рабочая группа из девяти министерств во главе с Министерством окружающей среды изучает разные аспекты возможности строительства у нас АЭС. К концу этого года окончательный отчет должен быть представлен правительству, а в первой половине 2024 года Рийгикогу примет принципиальное решение о том, быть ли в Эстонии АЭС вообще или нет, пишет МК-Эстония.
Чтобы начать говорить о возможном строительстве АЭС, государство должно провести анализ различных аспектов. На данном этапе также ведется работа над выбором места возможного строительства и места окончательного хранения отходов. Кроме этого, изучается вопрос влияния возможной АЭС на вопросы безопасности внутри страны, а также – насколько мы готовы реагировать в случае чрезвычайной ситуации. Отчет рабочей группы уже был проверен финским государственным регулятором STUK, который считают одним из самых строгих госрегуляторов в мире.
Планы на ближайшее будущее
В октябре этого года Эстонию посетят эксперты Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ), которые со своей стороны курируют и консультируют рабочую группу министерства в вопросах возможного строительства АЭС. Конечный отчет о предполагаемом строительстве будет проверен со стороны агентства. Затем он отправится в правительство, а к середине следующего года парламент страны огласит свое решение.
Если решение будет отрицательным, то все разговоры об атомной энергетике в Эстонии прекратятся. Если же будет дан „зеленый свет“, то начнется работа над законопроектом, созданием государственного регулятора, который будет следить за строительством и эксплуатацией станции, а также начнется и подготовка персонала. Непосредственное строительство предположительно может начаться в начале 2030-х годов.
„В апреле будет завершен анализ, который установит, есть ли в Эстонии регионы, где потенциально возможно построить атомную электростанцию и место геологического конечного хранения отработавшего ядерного топлива. В случае, если государство решит принять решение о введении атомной энергии, окончательное местонахождение АЭС будет выяснено в ходе процесса планирования“, – уточняет советник Министерства окружающей среды Реэлика Руннель.
Вопрос безопасности
Последний общегосударственный опрос показал, что 75% жителей Эстонии поддерживают идею строительства АЭС в стране. Принципиально против выступили 17%, еще 8% затруднились с ответом. Более скептично настроены
жители северо-восточного региона страны – 22% высказались против. Стоит отметить, что как раз в этом регионе и рассматривают потенциально возможные места строительства АЭС.
Самым крупным риском люди считают возможную опасность АЭС для окружающей среды, касающуюся обращения с радиоактивными отходами.
Волей-неволей упоминание АЭС у многих вызывает воспоминания о катастрофе на Чернобыльской атомной станции в 1986 году. И это, вероятно, тоже становится фактором негативного отношения к строительству АЭС в Эстонии – люди боятся жить на пороховой бочке, хотя специалисты уверяют, что за без малого 40 лет технологии продвинулись далеко вперед. Кроме того, в Эстонии речь идет о малом реакторе, что дополнительно снижает риски.
„Современные атомные электростанции оснащены высокотехнологичными системами с высоким уровнем безопасности. Чернобыльская катастрофа произошла, когда системы безопасности атомных станций были гораздо меньше развиты. Также ключевым фактором в той катастрофе были человеческие ошибки. На действующих сегодня атомных электростанциях, основанных на новых технологиях, авария такого масштаба невозможна, – заверяет Руннель. – В Эстонии обсуждается внедрение небольших модульных реакторов, системы безопасности которых еще больше модернизированы. Статистически атомная энергетика является одной из самых безопасных по сравнению с другими видами производства энергии: смертность на каждые выработанные ТВт/ч 0,03 против 33,72 для угольной энергетики“.
Министерство признает, что достаточно и минусов, с которыми государство столкнется при внедрении АЭС, но плюсов, однозначно, больше. В том числе – плюсы и для развития региона.
„Первое крупное изменение, которое может принести в регион большие инвестиции и создать дополнительные рабочие места, – развитие инфраструктуры, необходимой для подготовки к строительству станции. Например, строительство подъездных путей, порта и линий электропередач. Еще одно важное влияние – развитие местной экономики. Создание АЭС будет сопровождаться большим количеством новых рабочих мест и инвестиций в развитие местного промышленного сектора. Это окажет положительное влияние на местные предприятия и экономику в целом“, – перечисляет Руннель.
Она добавляет, что, поскольку к атомным электростанциям также относятся центры посещения, АЭС положительно повлияет и на развитие туризма.
„Некоторые люди также почувствуют выгоду в виде роста стоимости своего имущества, – отмечает Руннель. – Однако в то же время люди, проживающие в непосредственной близости от АЭС, должны учитывать необходимость соблюдения правил безопасности, возрастающую загруженность дорожного движения и шум во время строительства“.
Реактор уже выбран
Еще одним поводом для скептического отношения к строительству АЭС становится то обстоятельство, что выбран реактор, которого нигде в мире еще нет. Реактор GE Hitachi BWRX‑300 впервые строят в Канаде, и он будет запущен там в 2028 году. Но, по заверениям специалистов, реактор уже протестирован и признан безопасным. Кроме того, к моменту начала его строительства в Эстонии уже можно будет опираться на опыт канадцев.
Выбором реактора, а также развитием самого проекта строительства занимается фирма Fermi Energia. Недавно компания уже провела
предварительные инженерно-геологические исследования в одном из потенциальных мест размещения атомного реактора малой мощности.
„Fermi Energia рассматривает три потенциальных площадки: в Летипеа рядом с городом Кунда (Ляэне-Вирумаа), рядом с карьером Айду, в Люганузе (Ида-Вирумаа) и рядом с деревней Аа (Ида-Вирумаа). Окончательное решение о выборе места будет принято государством после всестороннего анализа“, – говорит член правления и менеджер по охране окружающей среды Fermi Energia Диана Ревяко.
Первоначально Fermi Energia рассматривала множество технологий малого реактора. Но после детального анализа, проведенного совместно с опытными консультантами и стратегическими партнерами, выбор пал на технологию малого реактора BWRX‑300 от GE-Hitachi (получивший в Эстонии название „Линда“).
„Это одна из немногих компаний, которая имеет опыт возведения АЭС в срок и с соблюдением бюджета. Преимущество технологии BWRX‑300 состоит в том, что большая часть компонентов будущего реактора уже успешно применяется на АЭС по всему миру. Реактор BWRX‑300 – это 10-е поколение технологии кипящих реакторов от GE-Hitachi. В нем улучшены показатели безопасности и экономики строительства. Его малые размеры позволяют использовать модульные блоки, что существенно сокращает время строительства, – объясняет Диана Ревяко. – Мы работаем в тесном контакте с разработчиком реактора GE-Hitachi, а также с фирмой Ontario Power Generation, уже приступившей к строительству реактора в Канаде. Мы делаем всё для того, чтобы при положительном решении правительства о внедрении атомной энергии в Эстонии возвести реактор к 2031 году“.
Выдержит даже террористическую атаку
Единственный побочный продукт работы АЭС – радиоактивные отходы. Но в мировой практике хорошо изучено, как с ними безопасно обращаться. Отработавшее ядерное топливо с эстонских реакторов планируют поместить на глубину 1,5 км в толще гранитного слоя Земли. Для этого будут использовать технологию бурения узких шахт, активно применяемую в нефтегазовой индустрии. На такой глубине топливо не будет представлять угрозы для человека и животных, а также не возникнет соприкосновения с грунтовыми водами.
„Можно с уверенностью сказать, что повторение событий Чернобыля чисто конструктивно исключено, – заверяет Ревяко. – Технологии реакторов кардинально различаются. Планируемый для Эстонии реактор имеет пассивные системы безопасности, которые позволяют в случае обесточивания охлаждать реактор без насосов и без участия человека в течение 7 дней. Активная зона реактора будет располагаться под землей, а реакторный зал будет окружать железобетонная оболочка, способная выдержать падение самолета, террористический акт или военные действия. Вероятность высокого выброса радиоактивных материалов на реакторе BWRX‑300 составляет 0,00000001% в год, или один раз в 10 миллионов лет“.
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Наша справка
Уран для эстонской АЭС будут закупать в Канаде или Австралии, обогащать
уран планируется внутри ЕС.
В случае малого реактора мощностью 300 МВт работу получат от 100 до 200 человек. Это будет широкий спектр специалистов:
• 5% – топ-специалисты в области ядерной энергетики, например, ключевые эксперты в области проектирования и безопасности.
• 15% – специалисты в области ядерной энергетики: сотрудники с опытом работы в ядерной сфере, например, операторы, инженеры-технологи, персонал по эксплуатации, техническому обслуживанию и надзору.
• 80% – работники, обладающие знаниями в области ядерной энергетики: сотрудники, не имеющие опыта работы на АЭС, но знающие культуру ядерной безопасности и нюансы ядерной области.
• 25% необходимых специалистов в Эстонии имеется или обучается уже сегодня.
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ЗА и ПРОТИВ
ПРОТИВ: Тимур Сагитов, вице-председатель партии „Зелёные Эстонии“
В данный момент Эстония не является тем государством, где срочно требуется постройка АЭС. Нельзя сказать, что следует окончательно отказаться от любых проектов атомных станций на нашей земле, но в данный момент дефицит мощностей следует восполняться другим способом и не забывать, что мы морская страна. В наших водах большой потенциал для развития оффшорной ветроэнергетики – до 7 гигаватт, поэтому следует заняться развитием морских ветропарков. Если дать АЭС зелёный свет прямо сегодня, то станция заработает в лучшем случае через 10 лет. А вот ветряки в море можно ввести в строй гораздо быстрее.
У АЭС есть как и плюсы, так и минусы. Да, это относительно чистая и стабильная энергия. Хотя и тут можно поспорить. Есть пример Франции – страны с большой ядерной компетенцией. На станциях постоянно какие-то поломки, прошлым летом из-за аномальной жары и пересохших каналов были проблемы с охлаждением. Для обслуживания отключают целый энергоблок. Сама станция занимает не так много места, равно как и необходимая территория для урановых карьеров и шахт. Но на деле оказывается иначе. Не всегда учитываются расходы на утилизацию станции. Отработанное топливо надо хранить в надёжном месте на протяжении тысяч лет. Как правило, срок строительства станции сильно затягивается, а смета возрастает. Олкилуото‑3 начали строить в 2005 году, надеясь завершить в 2010, потратив на это 3 миллиарда евро. В итоге станцию запустили лишь в 2022 году, а расходы составили 8.5 миллиардов.
Есть вопросы к коммуникации Fermi Energia и бизнес-модели. Изначально обещали 4-е поколение и один энергоблок мощностью 300 мегаватт. Сейчас речь идёт о поколении 3+ и энергоблоков будет минимум два, что уже гораздо ближе к классической АЭС. Обещают производить электричество по цене 55 евро за мегаватт-час, но какие реальные цены могут быть через 10 лет – большой вопрос.
Есть вероятность того, что станция будет работать в убыток в те часы и дни, когда на бирже очень много дешёвой возобновляемой энергии – атомные станции не могут так быстро набирать и сбрасывать мощность. Поэтому есть опасность того, что лоббисты будут всеми силами „вставлять палки в колёса“ девелоперам в сфере ветровой и солнечной энергетики.
Не стоит забывать, что малая модульная станция пока только строится в
Канаде, реального опыта эксплуатации ещё нет. Пока что этот проект напоминает старт-ап, который будет некоторой обузой для государства – так как надо создавать законодательство и надзорный орган. В случае возможных происшествий в устранении также участвует государство.
Поколение 3+, естественно, безопаснее Чернобыля, но уступает 4-му поколению, которое существует только на бумаге. В Эстонии – хорошие сейсмические условия, вероятность военных конфликтов хоть и не очень высокая, но всё же есть. Но самый главный риск – это человеческая ошибка. Чем больше реакторов, тем больше вероятность различных инцидентов.
По поводу возможного места строительства: да, Ида-Вирумаа подходит больше всего. Есть вода для охлаждения – море или бывшие карьеры, крупные потребители и передающие мощности.
Что делать в ближайшем будущем? Строить солнечные парки и ветряки, двигаться в сторону рассеянной энергетики, где много микропроизводителей. Работы предстоит много – морские ветропарки будут на западе страны – там не хватает передающих мощностей.
Напомню, в море до сих пор нет ни одного ветряка, а последние 10 лет практически не строили и на суше. В море на высоте ветер есть всегда, особых простоев не будет.
По поводу ядерной энергетики: следует не спешить и подождать появления новых технологий. Управляемый термоядерный синтез появится ещё не очень скоро, а 4-е поколение АЭС, гораздо более безопасное и способное перерабатывать отработанное ядерное топливо, вполне можно ожидать в следующие 10 лет.
ЗА: Диана Ревяко, член правления и менеджер по охране окружающей среды Fermi Energia
Когда Fermi Energia создавалась, ее команда действительно рассматривала революционные технологии малых модульных реакторов 4-го поколения. Такие реакторы принято называть идеальными реакторами будущего. Они должны работать по иным принципам, отличающимся от используемых в известных и успешно применяемых по миру водяных реакторах.
После детального исследования от этой идеи решили отказаться. На то было множество причин, которые подтвердило и МАГАТЭ. Агентство не рекомендовало рассматривать реакторы 4-го поколения, а сосредоточиться на проверенной временем и повсеместно применяемой технологии водяных реакторов.
Разумеется, в Эстонии будут развиваться и возобновляемые источники генерации электроэнергии, такие как ветропарки. В условиях кризиса и энергодефицита нам потребуются все возможные энергомощности. Но делать ставку исключительно на них было бы опрометчиво и опасно. Энергосистеме необходима базовая мощность, которая будет выравнивать колебания сети и вырабатывать энергию, в том числе в безветренную погоду. В условиях Эстонии без выбросов CO2 это может обеспечить только АЭС.
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Комментарий
Андрей Зайцев, руководитель профсоюза нарвских энергетиков
Строительство АЭС в принципе давно назревший вопрос. Я отношусь к этому скорее положительно. Но есть много „но“.
Я категорически против такого строительства, о котором говорит Fermi Energia. Если строить, то использовать зарекомендовавшею себя технологию, которая уже где-то отработала и подтвердила свою безопасность. Для этого ей надо проработать, может быть, даже десятки лет. Возводить в Эстонии некие экспериментальные, пусть и небольшие станции… Я бы не хотел иметь у себя под боком такую АЭС.
Есть живые примеры: чернобыльская станция считалась одной из самых безопасных, и Фукусима в Японии – тоже, но мы все знаем, чем это все закончилось. Поэтому нужна технология, зарекомендовавшая себя и подтвердившая полную безопасность.
Но в целом АЭС – это однозначный плюс для Эстонии. Самый главный вопрос тут – это энергобезопасность страны. Пускай это будет маленькая станция в 300 МВт. В Эстонии пиковое потребление – 1600 МВт, и потребление энергии с каждым годом растет, тем не менее такая станция сделает весомый вклад в энергобезопасность.
Однако на первом месте должна все-таки стоять безопасность жителей Эстонии. Поэтому я против строительства в таком виде, как его сейчас предлагают. Есть уже зарекомендовавшие себя технологии, например, плавучие электростанции и т. д.
Насколько мне известно, такие электростанции, как сейчас планируется, работают почти в автономном режиме. И персонала там – минимум. Поэтому для рабочих мест это ничего хорошего не даст. Скорее будет сокращение на электростанциях, которые работают стабильно сейчас. Потому что АЭС придет на замену уже каким-то существующим регулируемым мощностям.
Второй минус в том, что наши учебные заведения не обучают специалистов для таких АЭС. Специалисты, которые только обучились за рубежом, думаю, вряд ли могут сразу оперировать станцией. Для этого нужен опыт.
Мы и так окружены здесь атомными станциями. В Финляндии есть очень мощная электростанция. Также Ленинградская АЭС в 100 км от Нарвы. Поэтому еще одна потенциальная опасность нам не нужна.
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Плюсы и минусы внедрения АЭС в Эстонии
ПЛЮСЫ
• Ядерная энергия способна обеспечить круглосуточное электроснабжение, независимо от погодных условий.
• Ядерная энергия подходит для существующей на данный момент сети и не требует сложных и дорогостоящих сетевых разработок.
• Введение ядерной энергии способствовало бы обеспечению энергетической безопасности Эстонии и покрывало базовую нагрузку.
• Помимо производства электроэнергии, атомную энергию можно использовать и для отопления зданий, а при некоторых технологических решениях с ее помощью можно также вырабатывать водород и аммиак.
• В качестве источника низкоуглеродного производства использование атомной энергии способствовало бы достижению климатических целей Эстонии на 2050 год.
• Использованные ядерные отходы можно утилизировать и консервировать в контролируемых условиях. Кроме того, по сравнению с другими видами выработки энергии, ядерных отходов образуется очень мало.
• Ядерная энергия обеспечивает выработку энергии на очень длительный период времени. Если срок службы одного ветряка и солнечной панели
составляет не более 25–30 лет, то АЭС может работать 80 лет.
МИНУСЫ
• Процесс освоения атомной энергии требует времени и рессурсов.
• Введение ядерной энергии требует длительного времени подготовки государства к созданию необходимых правовых рамок и компетентных органов.
• На АЭС образуется отработанное ядерное топливо, для которого потребовалось бы создание в Эстонии подходящего места для конечного хранения.
• Создание АЭС может повлечь за собой политические риски и риски безопасности.
• Государство берет на себя очень долгосрочное обязательство, от которого трудно и дорого отказаться, если будет найден более эффективный способ выработки энергии.
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