Быть или не быть АЭС в Эстонии?

„В апреле будет завершен анализ, который установит, есть ли в Эстонии регионы, где потенциально возможно построить атомную электростанцию и место геологического конечного хранения отработавшего ядерного топлива. В случае, если государство решит принять решение о введении атомной энергии, окончательное местонахождение АЭС будет выяснено в ходе процесса планирования“, – уточняет советник Министерства окружающей среды Реэлика Руннель.

Если решение будет отрицательным, то все разговоры об атомной энергетике в Эстонии прекратятся. Если же будет дан „зеленый свет“, то начнется работа над законопроектом, созданием государственного регулятора, который будет следить за строительством и эксплуатацией станции, а также начнется и подготовка персонала. Непосредственное строительство предположительно может начаться в начале 2030-х годов.

В октябре этого года Эстонию посетят эксперты Международного агентства атомной энергетики (МАГАТЭ), которые со своей стороны курируют и консультируют рабочую группу министерства в вопросах возможного строительства АЭС. Конечный отчет о предполагаемом строительстве будет проверен со стороны агентства. Затем он отправится в правительство, а к середине следующего года парламент страны огласит свое решение.

Чтобы начать говорить о возможном строительстве АЭС, государство должно провести анализ различных аспектов. На данном этапе также ведется работа над выбором места возможного строительства и места окончательного хранения отходов. Кроме этого, изучается вопрос влияния возможной АЭС на вопросы безопасности внутри страны, а также – насколько мы готовы реагировать в случае чрезвычайной ситуации. Отчет рабочей группы уже был проверен финским государственным регулятором STUK, который считают одним из самых строгих госрегуляторов в мире.

Вопрос атомной энергетики в Эстонии занял важное место в повестке дня – как в связи с необходимостью уменьшить вредное влияние на климат, так и в связи с безопасностью энергоснабжения в стране. Уже почти два года рабочая группа из девяти министерств во главе с Министерством окружающей среды изучает разные аспекты возможности строительства у нас АЭС . К концу этого года окончательный отчет должен быть представлен правительству, а в первой половине 2024 года Рийгикогу примет принципиальное решение о том, быть ли в Эстонии АЭС вообще или нет, пишет МК-Эстония.

„Первое крупное изменение, которое может принести в регион большие инвестиции и создать дополнительные рабочие места, – развитие инфраструктуры, необходимой для подготовки к строительству станции. Например, строительство подъездных путей, порта и линий электропередач. Еще одно важное влияние – развитие местной экономики. Создание АЭС будет сопровождаться большим количеством новых рабочих мест и инвестиций в развитие местного промышленного сектора. Это окажет положительное влияние на местные предприятия и экономику в целом“, – перечисляет Руннель.

Министерство признает, что достаточно и минусов, с которыми государство столкнется при внедрении АЭС, но плюсов, однозначно, больше. В том числе – плюсы и для развития региона.

„Современные атомные электростанции оснащены высокотехнологичными системами с высоким уровнем безопасности. Чернобыльская катастрофа произошла, когда системы безопасности атомных станций были гораздо меньше развиты. Также ключевым фактором в той катастрофе были человеческие ошибки. На действующих сегодня атомных электростанциях, основанных на новых технологиях, авария такого масштаба невозможна, – заверяет Руннель. – В Эстонии обсуждается внедрение небольших модульных реакторов, системы безопасности которых еще больше модернизированы. Статистически атомная энергетика является одной из самых безопасных по сравнению с другими видами производства энергии: смертность на каждые выработанные ТВт/ч 0,03 против 33,72 для угольной энергетики“.

Волей-неволей упоминание АЭС у многих вызывает воспоминания о катастрофе на Чернобыльской атомной станции в 1986 году. И это, вероятно, тоже становится фактором негативного отношения к строительству АЭС в Эстонии – люди боятся жить на пороховой бочке, хотя специалисты уверяют, что за без малого 40 лет технологии продвинулись далеко вперед. Кроме того, в Эстонии речь идет о малом реакторе, что дополнительно снижает риски.

„Это одна из немногих компаний, которая имеет опыт возведения АЭС в срок и с соблюдением бюджета. Преимущество технологии BWRX‑300 состоит в том, что большая часть компонентов будущего реактора уже успешно применяется на АЭС по всему миру. Реактор BWRX‑300 – это 10-е поколение технологии кипящих реакторов от GE-Hitachi. В нем улучшены показатели безопасности и экономики строительства. Его малые размеры позволяют использовать модульные блоки, что существенно сокращает время строительства, – объясняет Диана Ревяко. – Мы работаем в тесном контакте с разработчиком реактора GE-Hitachi, а также с фирмой Ontario Power Generation, уже приступившей к строительству реактора в Канаде. Мы делаем всё для того, чтобы при положительном решении правительства о внедрении атомной энергии в Эстонии возвести реактор к 2031 году“.

„Fermi Energia рассматривает три потенциальных площадки: в Летипеа рядом с городом Кунда (Ляэне-Вирумаа), рядом с карьером Айду, в Люганузе (Ида-Вирумаа) и рядом с деревней Аа (Ида-Вирумаа). Окончательное решение о выборе места будет принято государством после всестороннего анализа“, – говорит член правления и менеджер по охране окружающей среды Fermi Energia Диана Ревяко.

Еще одним поводом для скептического отношения к строительству АЭС становится то обстоятельство, что выбран реактор, которого нигде в мире еще нет. Реактор GE Hitachi BWRX‑300 впервые строят в Канаде, и он будет запущен там в 2028 году. Но, по заверениям специалистов, реактор уже протестирован и признан безопасным. Кроме того, к моменту начала его строительства в Эстонии уже можно будет опираться на опыт канадцев.

„Некоторые люди также почувствуют выгоду в виде роста стоимости своего имущества, – отмечает Руннель. – Однако в то же время люди, проживающие в непосредственной близости от АЭС, должны учитывать необходимость соблюдения правил безопасности, возрастающую загруженность дорожного движения и шум во время строительства“.

„Можно с уверенностью сказать, что повторение событий Чернобыля чисто конструктивно исключено, – заверяет Ревяко. – Технологии реакторов кардинально различаются. Планируемый для Эстонии реактор имеет пассивные системы безопасности, которые позволяют в случае обесточивания охлаждать реактор без насосов и без участия человека в течение 7 дней. Активная зона реактора будет располагаться под землей, а реакторный зал будет окружать железобетонная оболочка, способная выдержать падение самолета, террористический акт или военные действия. Вероятность высокого выброса радиоактивных материалов на реакторе BWRX‑300 составляет 0,00000001% в год, или один раз в 10 миллионов лет“.

Единственный побочный продукт работы АЭС – радиоактивные отходы. Но в мировой практике хорошо изучено, как с ними безопасно обращаться. Отработавшее ядерное топливо с эстонских реакторов планируют поместить на глубину 1,5 км в толще гранитного слоя Земли. Для этого будут использовать технологию бурения узких шахт, активно применяемую в нефтегазовой индустрии. На такой глубине топливо не будет представлять угрозы для человека и животных, а также не возникнет соприкосновения с грунтовыми водами.

——————————————

ЗА и ПРОТИВ

ПРОТИВ: Тимур Сагитов, вице-председатель партии „Зелёные Эстонии“

В данный момент Эстония не является тем государством, где срочно требуется постройка АЭС. Нельзя сказать, что следует окончательно отказаться от любых проектов атомных станций на нашей земле, но в данный момент дефицит мощностей следует восполняться другим способом и не забывать, что мы морская страна. В наших водах большой потенциал для развития оффшорной ветроэнергетики – до 7 гигаватт, поэтому следует заняться развитием морских ветропарков. Если дать АЭС зелёный свет прямо сегодня, то станция заработает в лучшем случае через 10 лет. А вот ветряки в море можно ввести в строй гораздо быстрее.

У АЭС есть как и плюсы, так и минусы. Да, это относительно чистая и стабильная энергия. Хотя и тут можно поспорить. Есть пример Франции – страны с большой ядерной компетенцией. На станциях постоянно какие-то поломки, прошлым летом из-за аномальной жары и пересохших каналов были проблемы с охлаждением. Для обслуживания отключают целый энергоблок. Сама станция занимает не так много места, равно как и необходимая территория для урановых карьеров и шахт. Но на деле оказывается иначе. Не всегда учитываются расходы на утилизацию станции. Отработанное топливо надо хранить в надёжном месте на протяжении тысяч лет. Как правило, срок строительства станции сильно затягивается, а смета возрастает. Олкилуото‑3 начали строить в 2005 году, надеясь завершить в 2010, потратив на это 3 миллиарда евро. В итоге станцию запустили лишь в 2022 году, а расходы составили 8.5 миллиардов.

Есть вопросы к коммуникации Fermi Energia и бизнес-модели. Изначально обещали 4-е поколение и один энергоблок мощностью 300 мегаватт. Сейчас речь идёт о поколении 3+ и энергоблоков будет минимум два, что уже гораздо ближе к классической АЭС. Обещают производить электричество по цене 55 евро за мегаватт-час, но какие реальные цены могут быть через 10 лет – большой вопрос.