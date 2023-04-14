Таллинн возьмется за любителей парковаться на тротуарах

„Место автомобиля – на проезжей части, проезд и парковка на тротуарах запрещены и опасны для пешеходов. Ничто не оправдывает нарушений и опасного поведения. В последние годы муниципальная полиция обращает все больше внимания на решение этой проблемы, что подтверждает и рост числа выписанных штрафов более чем в два раза за последние четыре года. Но, к сожалению, этого недостаточно для решения проблемы, - сказал вице-мэр Владимир Свет. – Мы постоянно пересматриваем организацию городского пространства, чтобы заезд автомобилей на тротуары был затруднителен: этому служит посадка деревьев при реконструкции улиц, установка вазонов с цветами, тумб, что является более быстрым решением. Теперь мы будем применять более систематический подход к решению проблемы и примем различные меры для повышения безопасности пешеходов“.

Несмотря на то, что в последние годы Таллиннский департамент муниципальной полиции выписал около 30 000 штрафов за нарушение правил парковки, проблема остается острой. В последние годы произошел значительный рост количества выписанных за неправильную парковку штрафов. Если в 2018 году было составлено около 14 000 предупредительных штрафов, то в 2020 году их было уже 20 000, а в 2022 году было выписано уже 30 000 штрафов за неправильную парковку. Чтобы повысить эффективность штрафов впредь в определенных случаях вместо прежних 20 евро, их размер будет увеличен до 40 евро. Согласно закону, можно назначить штраф размером 40 евро за парковку, создающую опасность и препятствующую движению.