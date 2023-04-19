Юрист Энно Ойдермаа: почему государство не может предложить жителям Нурсипалу по миллиону за их дома?

Вопрос о расширении полигона Нурсипалу из тех, которые не предполагают легкого решения. На одной чаше весов государственная безопасность, на другой — интересы жителей Вырумаа. Известный юрист Энно Ойдермаа пишет в издании Eesti Päevaleht о том, что для того, чтобы отстаивать свои конституционные права, необходимо обладать юридическими знаниями.