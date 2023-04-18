Перехожу на эстонский, когда хочу извиниться перед женой: любовь привела гражданина Кореи в Таллинн

- Я переехал в Эстонию в 2019 году, и сделал это по любви, - сразу признается Бин Сои. - Моя жена - эстонка. На момент, когда я переезжал, она еще была моей девушкой. Я тогда закончил университет в США, где мы и познакомились, и мы думали, в какой стране лучше всего обосноваться и осесть. Мы перебрали много стран, думали о Южной Корее, где я родился, о Сингапуре, где я вырос. Но Эстония оказалась для нас наилучшим вариантом.