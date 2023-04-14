ОТ РЕДАКЦИИ | КаПо, кто скрывается под овечьей шкурой?(1)
Большие потоки мигрантов предоставляют вражеским спецслужбам хорошую возможность забросить своих агентов в другие государства и расшатывать их безопасность.
На этой неделе в среду был опубликован очередной ежегодник КаПо. Специфика этого учреждения в том, что их деятельность покрыта государственной тайной, и публикация такого сборника является в некотором смысле отчетом или обратной связью для нашего общества. Как все государственные структуры, КаПо существует на деньги налогоплательщика, и тот в праве знать, куда идут его налоги. Конечно, ежегодник КаПо не раскрывает каких-то больших тайн, но для работы журналиста этот сборник может дать новые интересные детали и помогает посмотреть на некоторые вещи под иным углом.
В целом, этот сборник дает общие представления о ситуации с безопасностью нашего государства. В этом году главным, на что обратила внимание общественность, стал тот факт, что бывшая глава эстонского портала Sputnik Елена Черышева спешно покинула Эстонию и теперь работает в пропагандистских СМИ на оккупированных Россией территориях Украины. Случай Черышевой показывает, что отношении диктаторских режимов не может существовать полутонов: когда в 2020 году в Эстонии решением властей был закрыт портал Sputnik, ряд его сотрудников и лиц, симпатизирующих Кремлю, подняли исступленный крик, что это противоречит нормам демократии и свободы слова. Однако о какой демократии и свободе слова может идти речь, если дело касается тех людей, которые специально много лет работали на подрыв этих основных ценностей западного общества? Поэтому, оглядываясь назад, можно констатировать, что в 2020 году эстонское государство приняло правильное решение закрыть Sputnik, так же как приняло правильное решение закрыть кремлевские пропагандистские каналы после 24 февраля 2022 года. Те, кто помнят атмосферу, царившую в Эстонии во время аннексии Крыма Россией в 2014 году, могут сравнить ее с нынешней и отметить, что именно этот шаг помог улучшить ситуацию внутри эстонского общества.
Одним из главных заключений ежегодника КаПо стало то, что ситуация с государственной безопасностью в Эстонии не ухудшилась после вторжения России в Украину. По мнению полиции безопасности, все внимание России сейчас направлено на Украину, которую Кремль пытается проглотить и переварить, но, к счастью, пока не очень-то выходит.
Тем не менее, КаПо предупреждает, что российские спецслужбы серьезно интересуются украинскими беженцами и постараются использовать их в своих интересах. Когда украинские войска провели наступление, освободив Харьковскую и Херсонскую области, в СМИ попали кадры, как местные коллаборанты пытаются сбежать с освобожденных территорий, примкнув к российским войскам. Несомненно, эти люди в России окажутся бесполезными для путинского режима, однако они прекрасно подойдут в качестве инструмента российских спецслужб, например, в странах Балтии. Поэтому крайне важно проверять, что за люди въезжают в Эстонию и соответствует ли их история действительности, не накинул ли предполагаемый беженец овечью шкуру?
Большие потоки мигрантов предоставляют вражеским спецслужбам хорошую возможность забросить своих агентов в другие государства и расшатывать их безопасность. В сборнике КаПо также было упомянуто об угрозе, исходящей со стороны исламских мигрантов. Для нас эта угроза может казаться незначительной, потому что в Эстонии мигрантов из стран, где распространена идеология политического ислама, пока немного, и все внимание общества приковано к украинским событиям. Однако предупрежден, значит вооружен, и недооценивать какие-либо угрозы было бы слишком легкомысленно.