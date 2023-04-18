В феврале в бюджет поступило больше налогов, чем год назад

Поступление акцизов увеличилось по сравнению с прошлым годом на 0,8 процента. Акцизов на топливо и алкоголь поступило больше, на табак меньше. Поступление акциза на табак снизилось по сравнению с прошлым годом на 2,7 процента, декларирование сигарет снизилось на 12 процентов. Повышение акцизных ставок не имело положительного влияния из-за значительного снижения поступлений. После продолжавшегося 21 месяц перерыва многократно выросло количество задекларированных табачных жидкостей, по итогам двух месяцев уплачено уже 1,1 миллиона евро, что ранее соответствовало годовому показателю.

В феврале поступления социального налога выросли на 14 процентов по сравнению с прошлым годом. Подоходного налога с физических лиц (в госбюджет и местные самоуправления) поступило в феврале почти на 45 миллионов евро больше по сравнению с прошлым годом. Частично это связано с тем, что подоходный налог стали возвращать позднее. В январе вторую пенсионную ступень покинули свыше 8600 человек трудоспособного возраста или почти на 6000 человек меньше, их поступления подоходного налога составили 14 миллионов евро или на 5 миллионов евро меньше, чем годом ранее. С февраля на поступления влияет повышение ставки необлагаемого дохода с 500 до 654 евро и до 704 евро в месяц для человека пенсионного возраста.

По сравнению с 2022 годом снизилось количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности (-3200), строительстве (-1000), а также транспорте и складском бизнесе (-850).

Больше всего фонд заработной платы вырос в энергетике — на 28,7 процента, в том числе за счет премий. Из крупных секторов выделялись также образование и административное управление в связи с ростом зарплат учителей.

В феврале рост фонда заработной платы, который влияет на налоги на рабочую силу, ускорился до 14,4 процента. Средняя заработная плата выросла в годовом сравнении на 13,1, количество рабочих мест на 1,1 процента, или на 6800.

В феврале значительно выросли поступления налога с оборота, но цены росли быстрее

В феврале поступления налога с оборота росли самыми быстрыми темпами за последние шесть месяцев (15,8 процента), но остались ниже инфляции (17,6 процента). В феврале снизились обороты в постоянных ценах, то есть объемы приобретаемых товаров и услуг оказались меньше, чем в прошлом году. Поступления налога с оборота с импорта уменьшились на 33 процента, что связано с сокращением импорта санкционированных российских и белорусских товаров.

Задолженность по налогу с оборота снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 3 миллиона евро, уменьшилось также количество должников. Задолженность по НСО составляет 162 миллиона евро, что на 1 миллион евро меньше, чем в феврале 2022 года. Она составляет значительную часть общей задолженности по налоговым поступлениям, или 53 процента.

В феврале на рост поступлений налога с оборота наибольшее влияние оказали торговля и строительство. В розничной и оптовой торговле, а также в строительстве поступления налога с оборота увеличились по сравнению с февралем 2022 года соответственно на 18 и 26 процентов. В оптовой торговле наблюдается общий рост, в розничной торговле наибольший рост достигнут за счет увеличения оборотов продаж продовольственных магазинов и моторного топлива, что обусловлено ростом цен. Рост продаж по почте и интернету был стабильным и составил 6 процентов продаж розничной торговли.

За первые три месяца на 11 процентов увеличились поступления налога на азартные игры

Налог на азартные игры является потребительским налогом, но по объему сравнительно небольшим, в прошлом году поступило 47 миллионов евро, или 0,13 процента ВВП. Для сравнения: в 2022 году поступления налога с оборота составили 3,31 миллиарда евро, или 9,1 процента ВВП.

В последние годы в связи с изменением привычек, связанных с пандемией коронакризиса, в сфере азартных игр наметились новые тенденции.

Налог на азартные игры состоит из девяти различных видов азартных игр (см. рис.), из которых самыми известными являются лотерея (например, Vikinglotto) и торговая лотерея (например, по случаю дня рождения LIDL). Налоговые поступления от трех основных видов азартной игры — лотереи, игровых автоматов казино и дистанционной азартной игры — составляют сегодня 90 процентов. До пандемии доля поступлений от дистанционных азартных игр составляла 10 процентов, в 2022 году 29 процентов и в первые три месяца 2023 года 33 процента. Дистанционные азартные игры становятся все более популярными, кроме того, многие организаторы игр из-за рубежа зарегистрировались в Эстонии и предлагают услуги игрокам из других стран. Поступления от онлайн-казино снизились с 51 до 32 процентов. В абсолютных суммах больше налоговых поступлений с лотерей, но по сравнению с дистанционными азартными играми поступления также снизились.

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