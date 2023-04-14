Выбираем подешевле? Из-за инфляции хитом этого лета будут гриль-колбаски и куриный шашлык

„Учитывая, что продовольственная корзина за год подорожала в среднем на 20% и люди вынуждены делать выбор, в большей степени исходя именно из цены, компания Nõo Lihatööstus в этом году предлагает гриль-колбаски и сырые колбасы по той же цене, что и прошлым летом“, - отметил Круустюк. Поскольку цены на мясо птицы, в отличие от свинины, в этом году остались примерно на прежнем уровне, больший успех в магазинах можно предвидеть именно для гриль-продуктов из мяса бройлера.

„Однако для Nõo Lihatööstus важнее всего, чтобы люди питались здоровой пищей – поэтому мы не идем на компромиссы в том, что касается качества сырья, и не используем дешевое мясное сырье. Кроме того, ради благополучия и здоровья людей мы решили снизить содержание соли во всех своих летних продуктах“, - рассказал Круустюк. Также в сырые колбаски и в новую рассчитанную на детей линейку продуктов больше не добавляют усилитель вкуса Е621, то есть глутамат натрия.

К летнему сезону компания выпустила 32 новых продукта, ряд которых создан в сотрудничестве с BBQ Symphony и Fitlap. Все изделия ручной работы и изготовлены из натуральных компонентов. Летние продукты Nõo Lihatööstus также получили новый дизайн упаковки. В результате содержание пластика в упаковке сократилось на 20%.

„Разрабатывая новинки, мы исходили из вкусовых предпочтений жителей Эстонии. Поэтому в ассортименте новинок Nõo Lihatööstus можно найти, например, сырые колбаски с горчицей, которые непременно понравятся мужчинам, детские сырые колбаски с сыром, гриль-колбаски с копченым беконом или чоризо, гриль-ребрышки с глазурью из черной смородины, крылышки бройлера в соусе терияки, бекон для приготовления на гриле, томатно-чесночное гриль-мясо, сметанно-луковые гриль-стейки, шашлык в квасе с жареным луком, свиной шашлык с майонезом и халапеньо, а также шашлык из бройлера с плавленым сыром“, - перечислил Круустюк. Одна из самых необычных новинок – шашлык из свинины с соком квашеной капусты.