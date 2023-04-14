В марте родились 977 малышей. Какие имена самые популярные?

Зарегистрировано 12 пар близнецов, 7 пар мальчиков, 2 пары девочек и 3 смешанных пары. 330 рождений зарегистрировано в Таллинне, в Харьюмаа - 122, Хийуммаа - 3, Ида-Вирумаа - 70, Йыгевамаа - 16, Ярвамаа - 24, Ляэнемаа - 12, Ляэне-Вируммаа - 37, Пылвамаа - 18, Пярнумаа - 68, Рапламмаа - 25 , Сааремаа - 33, Тартумаа -143, Валгамаа - 21, Вильяндимаа - 31 и 24 ребенка в Вырумаа.

В марте самыми популярными именами для девочек были София (9), Эва и Марта (7) и Эмили (6). Мальчиков чаще всего звали Марк (10), Давид и Стефан (8) и Александр, Хуго, Яспер и Лукас (6).

В марте было заключено 418 браков, из них 35 нотариусами и 2 священнослужителями. Расторгнуто 234 брака. В марте прошлого года было заключено 315 браков и расторгнуто 214.

В марте было зарегистрировано 1295 смертей, год назад - 1632.

Новые имена получили 235 человек, из них 58 человек поменяли имя, 150 - фамилию, 27 - имя и фамилию. Сменили фамилию 154 женщины и 81 мужчина. При этом в прошлом году новые имена получил 201 человек.

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