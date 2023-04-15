Миллион евро: за сколько лет его можно заработать? Эстония в рейтинге далеко не на последнем месте

В рейтинг попали 102 страны мира. Если учитывать все получаемые деньги, быстрее всего заработают миллион жители Швейцарии — 15 лет и 3 месяца. На втором месте Сингапур с результатом 18 лет и 2 месяца. На 4 месяца дольше должны поработать жители Люксембурга — 18 лет и 6 месяцев. Замыкают пятёрку лидеров США (21 г. и 3 мес.) и Исландия (22 г. и 5 мес.)

Эстония занимает 36-ю позицию рейтинга. Получая среднестатистическую заработную плату по стране, заработать миллион евро можно за 64 года и 6 месяцев. Литва расположилась на 3 позиций ниже — 39-е место (77 л. и 4 мес.). Соседняя Латвия на 45-й позиции рейтинга — 88 лет и 11 мес. работы на миллион €.Молдова в этом рейтинге расположилась на 76-м месте (209 лет и 6 мес.), а Румыния на 52-м месте (117 лет и 3 мес.).

Более 500 лет потребовалось бы работать жителям Нигерии (554 года), Уганды (559 л. и 8 мес.), Египта (646 л. и 8 мес.) и Пакистана (664 г. и 6 мес.)

Методология и источники данных

Данные о размере средней заработной платы после вычета налогов и обязательных взносов взяты с сайта numbeo.com, где собираются тысячами пользователей со всего мира. Для конвертации валют мы использовали средний курс Google Finance за март 2023 г.

Данные в виде таблицы доступны по этой ссылке (↓.pdf).