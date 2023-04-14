ФОТОГАЛЕРЕЯ | Сводка за сутки: 8 пьяных водителей и одна тяжелая авария

Также в четверг произошло одно тяжелое дорожно-транспортное происшествие. В 14:20 в волости Раэ, Харьюмаа, на 12-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа 63-летний мужчина на автомобиле Audi Q5 въехал в грузовик DAF, которым управлял 53-летний мужчина.

После столкновения Audi свернула вправо в дорожное ограждение, затем влетела в правую сторону грузового прицепа и, наконец, ее отбросило влево на дорожное ограждение. Водитель Audi был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Сообщений об угнанных и найденных автомобилях не поступало.

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